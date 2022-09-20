Không nên trồng cây gì trong sân nhà để tránh gặp đen đủi, khiến gia chủ hao tài tốn của

Gọi tên 4 loại cây được xem là những loài cây xui xẻo, làm cho gia chủ thất bại trong công việc nếu trồng trong sân nhà.
- Càng trồng lâu 3 cây này trong nhà, gia chủ càng nhận được nhiều phúc khí, sinh tài lộc đón bình an
- Bài trí sofa chuẩn phong thủy giúp gia chủ thu hút tài lộc, duy trì sự thịnh vượng
Cây dương
Cây dương là một loại cây tương đối phổ biến, lớn nhanh, co dáng cao hùng vĩ, vì tán lá sum suê nên thường được trồng nhiều ven đường, thích hợp để chắn nắng.
Sở dĩ người xưa cho rằng loại cây này không thích hợp trồng trước nhà là bởi loại cây này còn có tên gọi khác là “Qủy phách thủ” (tiếng vỗ tay của ma), vì lá của cây dương tương đối to và sum suê, nhất là khi trời trở gió về đêm. Khi lá va vào nhau dễ phát ra âm thanh giống như tiếng vỗ tay, nên người xưa cho rằng không thích hợp trồng loại cây như vậy ở nhà.
Hơn nữa, cây này tương đối cao, nếu gặp phải đợt mưa to gió lớn thì rất dễ làm gãy cành, dễ gây thêm rất nhiều nguy hiểm về an toàn. Ngoài ra, cây này vào mùa xuân sẽ mọc rất nhiều bông vải màu trắng, bông dương sẽ bị gió thổi tung bay khắp nơi, nhiều người bị dị ứng với bông bạch dương, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Cây bách
Do cây bách thường được trồng trên phần mộ người đã mất nên nó được cho là loại cây không mang tới điều tốt lành cho người đang còn sống.
Cây liễu
Cây liễu là loại cây đặc biệt cần tránh không nên trồng trong vườn nhà. Theo yếu tố tâm linh, cây liễu có thể dẫn đến sự buồn phiền, xui xẻo, làm hao hụt tài sản của gia chủ. Liễu cũng là loại cây thường gắn với những điển tích buồn thảm và không may mắn. Vì vậy, nếu trồng cây liễu trong vườn nhà sẽ có ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp.
Ngoài ra, theo lưu truyền trong dân gian, cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. Cây liễu cũng là loại cây không có quả khiến nhiều người liên tưởng đến phần con cái. Do vậy, cây liễu được cho là không phù hợp để trồng trong vườn nhà như các cây cảnh khác.
Cây dâu
Từ xưa đến nay dân gian vẫn lưu truyền quan niệm kiêng trồng dâu trước cửa nhà vì trong tiếng Hán, cây dâu đọc là “tang” cùng âm với “tang ma”, “tang tóc” là biểu hiện của chết chóc, điều không may mắn.
Ngoài ra, trong dân gian cây dâu còn được dùng để trừ tà ma. Do đó, muốn gia đình thịnh vượng và gặp nhiều may mắn thì tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước cổng nhà.
* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.