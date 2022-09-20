Điểm mặt 4 loại cây không nên trồng trong nhà tránh cản tài lộc, gặp điều không may, đau ốm liên miên

Loại cây này khá phổ biến, được nhiều người yêu thích vì cây có sức sống bền bỉ và dễ trồng. Cây có thể sống sót mà không cần tưới nước trong một thời gian dài nên không cần nhiều công sức chăm sóc.

Đặc biệt là phòng khách và phòng ngủ. Nếu để xương rồng ở 2 khu vực này sẽ tạo ra năng lượng xấu, mang lại tranh chấp hoặc hiểu nhầm gây ra bởi tin đồn và làm mối quan hệ vợ chồng tệ hơn.

Dù vẻ ngoài xương rồng không đẹp nhưng lại mang một cảm giác độc đáo và đẹp lạ đối với người yêu thích. Tuy nhiên theo phong thủy, xương rồng được xem là một trong những loại cây không nên trồng trong nhà.

Nếu muốn đặt xương rồng trong nhà bạn có thể đặt nó ở cửa sổ hoặc ban công để vô hiệu hóa mọi năng lượng xấu từ môi trường xung quanh bên ngoài ngôi nhà.

Cây trạng nguyên

Loài cây này có lá màu đỏ, nhìn từ xa ngỡ như những bông hoa đỏ rực nên được chúng được xếp vào danh sách những cây cảnh trong nhà được nhiều người yêu thích.

Thế nhưng, trong thân và lá của cây trạng nguyên có nhựa trắng, nếu tiếp xúc với da sẽ gây ra các hiện tượng dị ứng.

Nhẹ thì sưng đỏ, nặng sẽ khiến da bị thối rữa, thậm chí nếu ăn phải cành lá sẽ bị nôn mửa, đau bụng, dẫn đến tử vong.

Những loại cây lá dài nhọn, cây có tính âm

Không nên chọn các loại cây có tính âm như cây thuộc họ quyết, họ cát đằng vì nếu chúng sống tốt thì có nghĩa là trong nhà bạn có âm khí, không được sạch sẽ.

Thêm vào đó, các loại cây có lá dài nhọn cũng không nên trồng trong nhà vì ý nghĩa phong thủy không được tốt, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà nên trồng cây ở cửa sổ hướng ra phía đông để cây hứng nắng sáng, tốt cho sự phát triển của cây, tạo nên phong thủy tốt cho gia đình.

Trồng một vài cây ngoài nhà và đặt một số cây cảnh trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ vừa để trang trí, vừa giúp cân bằng sinh khí cho không gian căn nhà. Nên đặt cây cảnh phong thủy tại những vị trí trống trong nhà như cuối hành lang hay góc phòng khách, phòng ăn...

Cây môn trường sinh

Nhựa trong hoa và lá của cây môn trường sinh có chứa axit oxalat và asparagine, gây ngứa da khi tiếp xúc.

Thế nhưng, độc nhất vẫn là quả của nó bởi nếu ăn nhầm, chúng sẽ khiến khoang miệng, yết hầu bị sưng đau, thậm chí là tổn thương tới dây thanh.

Do đó, cây trường môn trường sinh bị liệt vào danh sách những loại cây không nên trồng trong nhà mà bạn cần lưu ý.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.