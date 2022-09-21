3 món đồ dù có cũ đến cách mấy cũng đừng nên vứt đi kẻo gặp xui xẻo đủ đường

Nhà đẹp 21/09/2022 14:48

Có những món đồ vật, nếu chúng cũ hay bạn không còn 'ưng' nữa thì cũng tuyệt đối không được đem vứt hoặc cho người khác.

Ví tiền

Phong thủy xem ví đựng tiền là vật tượng trưng cho của cải và tiền bạc. Đây cũng là vật thường được mang theo bên mình. Vì vậy mà nó mang một nguồn năng lượng nhất định truyền sang con người.

Nếu đốt ví hoặc vứt ví đi có nghĩa là bạn đang xua đuổi tiền bạc, phá vỡ năng lượng. Từ đó dễ gặp xui rủi đường của cải, khó mà giàu sang, thành công.

Còn nếu mang ví cho người khác thì theo phong thủy có nghĩa là bạn đang mang tiền của mình bỏ vào túi người khác. Điều này cũng không nên.  Trừ trường hợp mua ví tặng vợ, tặng chồng thì được bởi lộc lá vào đâu cũng là nhà mình mà thôi.

3 món đồ dù có cũ đến cách mấy cũng đừng nên vứt đi kẻo gặp xui xẻo đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh chụp có hình người

Có nhiều người cho rằng, sau khi chia tay, ly hôn,… không nên giữ lại bức ảnh chụp chung mà nên vứt bỏ hoặc đem đốt. Đối với những bức ảnh thẻ đã cũ, ảnh hỏng, nhiều người cũng đem bỏ thùng rác hoặc cho vào bếp đốt sạch.

Thế nhưng phong thủy quan niệm, mỗi bức ảnh chính là một phần hồn phách. Nếu đốt bỏ sẽ khiến tâm trí rối loạn, sa sút tinh thần, gặp nhiều việc trái ý,… Cách tốt nhất là bạn không nên đốt hay vứt ảnh mà hãy cất chúng ở một nơi kín đáo.

Tượng thần tài

Nhiều người nghĩ mang tặng thần tài cho bạn bè vào ngày khai trương sẽ khiến họ phát lộc, tiền bạc vào như nước. Quan niệm đó không sai nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất hết lộc trong nhà mình.

Theo quan niệm phong thủy, thần tài là vật không thể cho đi mà chỉ có thể giữ trong nhà mình. Người nhận cũng phải chú ý, nếu tượng thần tài người khác đã dùng rồi thì cũng không mang lại may mắn như mong đợi.

3 món đồ dù có cũ đến cách mấy cũng đừng nên vứt đi kẻo gặp xui xẻo đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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