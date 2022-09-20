Bật mí 5 mẹo từ chuyên gia phong thủy giúp bán nhà đất vừa nhanh vừa được giá

Một ngôi nhà có đầy đủ ánh sáng tự nhiên lại có mùi thơm nhẹ nhàng từ cây cỏ... sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái, tăng sinh khí và tăng khả năng đón tài lộc, may mắn.

Khách đến xem nhà sẽ có thấy dễ chịu, cảm nhận được đây là không gian sống lý tưởng, phong thủy tốt. Nhờ đó, việc mua bán được thúc đẩy tốt hơn.

Theo phong thủy, một số mùi tự nhiên, thuộc nhóm đất có khả năng hấp dẫn với nhiều người. Gia chủ có thể sử dụng mùi hương của quế, thông. Các mùi này có tác dụng mạnh hơn so với những hương thơm từ vani hay hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây xanh

Phải đảm bảo không có cái cây nào chạm vào ngôi nhà (nó sẽ kéo năng lượng tốt ra khỏi nhà), không để cây trụi lá, chỉ còn lại các cành khẳng khiu (nó làm ngôi nhà trông có vẻ héo hon, cạn kiệt sức sống như sắp chết), và không để lại bất kỳ cái cây đã chết nào. Bạn có thể trồng cây xanh bên trong hoặc xung quanh nhà.

Sắp đặt lại không gian ngôi nhà

Trước khi bán nhà, bạn nên sắp đặt không gian theo chiều ngang, xóa bỏ tất cả phần đỉnh nhọn của mọi thứ như tủ, kệ trong nhà. Hướng mắt nhìn theo các góc chéo từ ngoài cửa vào trong các phòng.

Cách này tạo cảm giác căn phòng rộng rãi hơn và giúp người mua tập trung nhìn vào những khu vực phong thủy may mắn.

Ngoài ra, nên lưu ý hành lang và các phòng trong nhà có thể di chuyển dễ dàng, thoải mái và không treo gương đối diện với bất kỳ cánh cửa nào.

Chuyên gia phong thủy lưu ý, không nên để người mua nhà nhìn thấy toilet khi họ bước vào nhà hoặc một căn phòng. Nắp bồn cầu nên được đậy xuống và cánh cửa phòng tắm cần được đóng lại mỗi khi ra vào.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn đóng cửa phòng tắm

Người mua nhà không bao giờ nên nhìn thấy toilet khi họ bước vào nhà hoặc một căn phòng. Nắp bồn cầu nên được đậy xuống và cánh cửa phòng tắm cần được đóng lại mỗi khi ra vào.

Tạo một bàn tiếp đón

Đặt một chiếc bàn ở bên phải của hành lang hoặc nơi đầu tiên khi bạn bước vào từ cửa chính, trang trí nó với những tấm danh thiếp (nếu có), sách, truyện, một chiếc bát đầy kẹo sô-cô-la.. và một lọ hoa tươi. Nên sử dụng khăn trải bàn màu đỏ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.