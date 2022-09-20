5 dấu hiệu minh chứng cho ngôi nhà có nhiều phúc khí, tương lai thịnh vượng

Nhà đẹp 20/09/2022 18:14

Trong phong thủy, đây là những dấu hiệu thường có ở những ngôi nhà sẽ gặp được nhiều tài lộc, luôn may mắn và bình an, phát triển sự nghiệp...

Nhà thông gió, nhiều ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố phong thủy quan trọng hàng đầu đối với một ngôi nhà. Nhà có ánh sáng tốt tạo cảm giác sáng sủa, thoáng đãng giúp con người thấy dễ chịu. Trong khi đó, một ngôi nhà u ám, tăm tối, ban ngày cũng không thấy ánh nắng mặt trời sẽ khiến tinh thần, sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng.

5 dấu hiệu minh chứng cho ngôi nhà có nhiều phúc khí, tương lai thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em thích đến chơi nhà

Những ngôi nhà có nhiều phúc khí thường thu hút rất nhiều trẻ con đến chơi. Lý do bởi trẻ nhỏ được xem là khá nhạy cảm với năng lượng trong căn nhà.

Nếu một ngôi nhà có phong thủy xấu, trẻ nhỏ sẽ không đến gần. Đặc biệt với trẻ dưới 3 tuổi nếu bước vào nhà như vậy chúng sẽ gào khóc không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đó, khi trẻ đến chơi nhà, tiếng nói cười của chúng sẽ giúp cải thiện năng lượng nhà ở. Ngôi nhà vốn đã có phúc khí nay lại càng nhiều tài lộc hơn.

5 dấu hiệu minh chứng cho ngôi nhà có nhiều phúc khí, tương lai thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh ngôi nhà không có vật dẫn dụ sát khí

Những vật có thể dẫn dụ sát khí có thể là những góc nhọn từ các ngôi nhà khác hay vật thể lớn chĩa thẳng vào ngôi nhà. Ngày nay, đất chật người đông, các ngôi nhà được xây sát nhau. Những góc nhọn của toà nhà, kiến trúc ngôi nhà được ví như mũi tên chĩa thẳng vào ngôi nhà, mang theo sát khí, khiến gia trạch bất ổn.

Tường nhà kiên cố, cửa chính lâu năm vẫn vững vàng

Những ngôi nhà đã xây lâu năm nhưng tường vẫn kiên cố, không bay màu là dấu hiệu tốt. Sống trong ngôi nhà như vậy, gia chủ dễ gặp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển vững chắc. Nếu biết phấn đấu, các thành viên trong gia đình sẽ ngày một phát triển tốt, tương lai tươi sáng, làm nên nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, cửa chính của căn nhà cũng có ý nghĩa quan trọng. Cửa chính là nơi đón người ra vào, vạn vận giao lưu. Theo quan niệm phong thủy, cửa chính vững vàng thì sự nghiệp của các thành viên trong nhà mới ổn định.

Cửa chính lắp đặt lâu năm nhưng vẫn vững chãi, không bay màu, tróc sơn là điềm lành. Nếu cửa chính bị hỏng, lệch, bong tróc sơn thì gia chủ nên nhanh chóng tu sửa, tránh để thất thoát tài lộc.

5 dấu hiệu minh chứng cho ngôi nhà có nhiều phúc khí, tương lai thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Động vật thường đến nhà

Mọi thứ trên đời đều có tâm linh. Và các loài động vật sẽ tìm được nơi ở tốt bằng cảm xúc của chính mình. Nếu nhà bạn luôn có những loài động vật đến nhà như dơi vào nhà, én xây tổ... chứng tỏ phong thuỷ nhà bạn tốt.

Sống trong ngôi nhà này lâu dài, cả gia đình sẽ gặp may mắn, sức khoẻ, bình an, tài lộc dồi dào.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

6 sai lầm phong thủy cầu thang ảnh hưởng đến vượng khí, vợ chồng bất hòa, sức khỏe "xuống dốc"

6 sai lầm phong thủy cầu thang ảnh hưởng đến vượng khí, vợ chồng bất hòa, sức khỏe "xuống dốc"

Những cách bố trí cầu thang này phạm lỗi cực kỳ nghiêm trọng về phong thủy, gia chủ phải đặc biệt chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở dấu hiệu phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân