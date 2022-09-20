5 dấu hiệu minh chứng cho ngôi nhà có nhiều phúc khí, tương lai thịnh vượng

Ánh sáng là yếu tố phong thủy quan trọng hàng đầu đối với một ngôi nhà. Nhà có ánh sáng tốt tạo cảm giác sáng sủa, thoáng đãng giúp con người thấy dễ chịu. Trong khi đó, một ngôi nhà u ám, tăm tối, ban ngày cũng không thấy ánh nắng mặt trời sẽ khiến tinh thần, sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng.

Những ngôi nhà có nhiều phúc khí thường thu hút rất nhiều trẻ con đến chơi. Lý do bởi trẻ nhỏ được xem là khá nhạy cảm với năng lượng trong căn nhà.

Nếu một ngôi nhà có phong thủy xấu, trẻ nhỏ sẽ không đến gần. Đặc biệt với trẻ dưới 3 tuổi nếu bước vào nhà như vậy chúng sẽ gào khóc không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đó, khi trẻ đến chơi nhà, tiếng nói cười của chúng sẽ giúp cải thiện năng lượng nhà ở. Ngôi nhà vốn đã có phúc khí nay lại càng nhiều tài lộc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh ngôi nhà không có vật dẫn dụ sát khí

Những vật có thể dẫn dụ sát khí có thể là những góc nhọn từ các ngôi nhà khác hay vật thể lớn chĩa thẳng vào ngôi nhà. Ngày nay, đất chật người đông, các ngôi nhà được xây sát nhau. Những góc nhọn của toà nhà, kiến trúc ngôi nhà được ví như mũi tên chĩa thẳng vào ngôi nhà, mang theo sát khí, khiến gia trạch bất ổn.

Tường nhà kiên cố, cửa chính lâu năm vẫn vững vàng

Những ngôi nhà đã xây lâu năm nhưng tường vẫn kiên cố, không bay màu là dấu hiệu tốt. Sống trong ngôi nhà như vậy, gia chủ dễ gặp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển vững chắc. Nếu biết phấn đấu, các thành viên trong gia đình sẽ ngày một phát triển tốt, tương lai tươi sáng, làm nên nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, cửa chính của căn nhà cũng có ý nghĩa quan trọng. Cửa chính là nơi đón người ra vào, vạn vận giao lưu. Theo quan niệm phong thủy, cửa chính vững vàng thì sự nghiệp của các thành viên trong nhà mới ổn định.

Cửa chính lắp đặt lâu năm nhưng vẫn vững chãi, không bay màu, tróc sơn là điềm lành. Nếu cửa chính bị hỏng, lệch, bong tróc sơn thì gia chủ nên nhanh chóng tu sửa, tránh để thất thoát tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Động vật thường đến nhà

Mọi thứ trên đời đều có tâm linh. Và các loài động vật sẽ tìm được nơi ở tốt bằng cảm xúc của chính mình. Nếu nhà bạn luôn có những loài động vật đến nhà như dơi vào nhà, én xây tổ... chứng tỏ phong thuỷ nhà bạn tốt.

Sống trong ngôi nhà này lâu dài, cả gia đình sẽ gặp may mắn, sức khoẻ, bình an, tài lộc dồi dào.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.