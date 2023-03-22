Giải mã vị trí treo hồ lô phong thủy giúp gia vận bình an

Nhà đẹp 22/03/2023 15:00

Bất kể ai thì cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp, an lành nhất cho bản thân và gia đình đúng không nào. Bởi lẽ đó, mà các vật phong thủy như một nguyện cầu những điều tuyệt vời cho gia đình. Bạn đã từng nghe qua hồ lô phong thủy hay chưa?

 

Hồ lô hay còn gọi là quả bầu khô dạng hồ lô. Có thể nói rằng, hồ lô cũng là một trong những đồ vật phong thủy “hiền” được phần lớn quý gia chủ lựa chọn.

Giải mã vị trí treo hồ lô phong thủy giúp gia vận bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không giống như Tỳ Hươu, Kỳ Lân,… Hồ Lô là vật phẩm phong thủy “hiền lành”, giúp bảo vệ con người khỏi tai ương, cái chết không tự nhiên và bệnh tật nặng nề. Ngoài ra, nó cũng tượng trưng cho cuộc sống trường thọ, viên mãn.

1. Ý nghĩa của quả hồ lô trong phong thủy

Hồ lô phong thủy mang những ý nghĩa tâm linh, cầu cho sự bình yên, may mắn và sức khỏe đến với người sở hữu và gia đình. Bởi lẽ đó, nó có một ý nghĩa nhất định đối với mọi người. Không còn chỉ được tin bởi tín ngưỡng Trung Hoa, ngày nay ở Việt Nam cũng có rất nhiều người chọn hồ lô là vật phong thủy cho gia đình mình.

Giải mã vị trí treo hồ lô phong thủy giúp gia vận bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Hồ lô phong thủy như lời nguyện cầu những bình an. Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người sở hữu. Hơn nữa, còn giúp xua đi những vận xấu, tăng thêm khí vận cho gia chủ, hóa giải những điềm gở trong gia đình, công việc, các mối quan hệ xung quanh.

2 Các cách treo hồ lô phong thủy

* Treo hồ lô phong thủy ngoài nhà

Treo hồ lô trước cửa nhà là nơi thông thoáng, hoặc có thể treo ở cửa sổ… sẽ giúp xua đuổi tà khí xung quanh và điều hòa không khí trong nhà, giúp gia vận bình an, thuận lợi nhất.

Đặc biệt nếu nhà bạn thuộc hướng có gió thổi mạnh vào nhà hãy treo 1 quả hồ lô ngay trước cửa để thu sát khí từ bên ngoài mang đến.

Giải mã vị trí treo hồ lô phong thủy giúp gia vận bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Treo hồ lô phong thủy trong nhà

Ngoài các vị trí là chọn hướng tốt, trước cửa nhà thì nên treo bầu hồ lô tại các vị trí trong nhà từ phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, phòng ngủ như sau:

- Treo đầu giường

Không phải ai cũng đủ kiến thức để biết treo hồ lô phong thủy ở đâu, nếu như bạn không có nhiều kiến thức về phong thủy thì dùng treo ở đầu giường.

Đối với trẻ nhỏ hay bị quấy khóc nên treo bầu hồ lô ở giường cưới sẽ giúp trẻ đỡ quấy khóc, tránh tà khí xâm hại. Nếu trẻ nhỏ hay ra đường cũng có thể đeo bầu hồ lô nhỏ ở cổ giúp chiêu bình an.

- Treo ở bếp

Treo hồ lô phong thủy ở bếp sẽ giúp phần tăng thêm sức khỏe cho gia đình, tăng sự bình yên cho gia đình bởi nơi đây là nơi truyền lửa, gắn kết các thành viên trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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