Điểm danh những đồ vật tuyệt đối không nên đặt trước cửa nhà, mang lại vận khí xấu, khó mà hóa giải!

Nhà đẹp 09/12/2022 03:12

Có những món đồ vật sẽ đem đến những xui xẻo cho gia đình bạn nếu có thói quen đặt chúng ở trước cửa nhà đấy, muốn cải thiện tài vận nhớ lưu ý nhé.

Chất đồ lộn xộn

Cửa nhà dưới con mắt phong thủy tượng trưng cho mặt tiền của gia đình. Nếu nơi đó nhìn không đẹp và chất đồ linh tinh thì đi lại không thuận lợi. Bạn cần giữ khu vực xung quanh cửa sạch sẽ, gọn gàng, không nên chất đống đồ lặt vặt sẽ cản trở may mắn bước vào nhà. Chiếc cửa cũng ảnh hưởng đến việc xuất hành của các thành viên trong nhà. Vì thế nên bạn cần đảm bảo giữ cho lối vào sạch sẽ gọn gàng. Không được chất đống đồ trước cửa nhà. Nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong thủy, mang đến xui rủi cho gia chủ mỗi khi xuất hành.

Để gương ở cửa chính

Mọi người đều yêu cái đẹp, chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc trước khi ra khỏi nhà là điều cần thiết. Một số người để thuận tiện nên để ngay gương ở cửa ra vào. 

Trong phong thủy, gương là đồ vật có tính phản chiếu, hóa giải, nhưng nó sẽ không thể lựa chọn hóa xung hay hóa cát. Rất nhiều người cho rằng nếu để gương bên cạnh vị trí thần tài trong nhà sẽ phản chiếu tăng thêm vị tài. 

Cách nói này là chưa có cơ sở vì nếu như vậy, để gương ở vị trí sát thì sẽ tăng thêm sát khí trong nhà. Vì vậy, tuyệt đối không nên để gương ở cửa chính.

Để rác trước cửa

Cửa ra vào không chỉ là nơi đón gió, đón nắng cho căn nhà mà còn đón nhận những luồng may mắn, được thần Tài ghé thăm. Chính vì thế, người ta không bao giờ để rác ngay trước cửa. Việc làm này không những tạo ra nhiều chuyện đen đủi, không may, chặn hết tài lộc của ngôi nhà mà còn khiến cho ruồi muỗi sinh sôi, phát triển, rất mất vệ sinh và không đẹp về thẩm mỹ.

Giày dép

Rất nhiều gia đình đặt tủ đựng giày ở cửa chính, ý này khá hợp lý, bởi vì sau khi đóng cửa tủ rồi có thể ngăn cản khí bẩn vào qua cửa chính. Chúng ta nên đặt những đôi giày vào trong tủ giày hoặc kệ giày dép với mũi giày, mũi dép hướng vào trong thể hiện mọi ô uế hay phiều muộn đều đi ra ngoài nhà hết. Làm như thế cũng để lại ấn tượng tốt cho người khác và giúp chúng ta dễ dàng ra vào hơn. Chúng ta đi khắp nơi mỗi ngày, vì thế giày dép cũng là một trong những đồ vật ô uế nhất, bắt buộc phải rửa sạch sẽ thường xuyên. Giày dép bẩn để trong nhà hoàn toàn không hợp vệ sinh.

Điểm danh những đồ vật tuyệt đối không nên đặt trước cửa nhà, mang lại vận khí xấu, khó mà hóa giải! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thảm bẩn 

Hiện nay rất nhiều hộ gia đình thường để tấm thảm ngay ở cửa ra vào chỉ để khi thay giày dép không làm bẩn nền nhà. Trong phong thuỷ, thảm cửa có thể chặn được vận xấu ở bên ngoài, đem vận xấu trong nhà đi ra. Thảm cửa cần thường xuyên giặt sạch sẽ, vì nó vừa nói lên bộ mặt của toàn ngôi nhà, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tài vận, vì vậy cần đảm bảo thảm cửa luôn sạch sẽ khô ráo.

Điểm danh những đồ vật tuyệt đối không nên đặt trước cửa nhà, mang lại vận khí xấu, khó mà hóa giải! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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