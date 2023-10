6 con vật là 'con cưng' của Thần tài: ​​​​nhà nào may mắn được 6 con này 'ghé thăm' thì trước sau gì cũng GIÀU SỤ

Để nói đến loài chim khôn và linh thiêng nhất thì con vẹt phải nằm một trong số đó. So với những loài khác thì vẹt không chỉ để thường thức mà còn học cách con người nói chuyện. Trong thời cổ đại, vẹt tượng trưng cho tình yêu và điềm lành, và chúng sẽ tự mình tìm kiếm những nơi đầy may mắn.

Từ xa xưa, người ta đã quan niệm chó là con vật mang nhiều may mắn, tài lộc đến nhà. Nếu ai đó tặng cho bạn một con chó hoặc một con chó tự chạy đến nhà thì đó là điềm báo tốt. Chó chạy vào nhà dự báo thành công, may mắn sắp tới, đường tài lộc rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tổ ong trong nhà

Ong cũng như loài dơi nơi nào có vận khí tốt thì nơi đố chính là một nơi sắp có vận khí trong nhà. Bởi ong chính là một loài vật may mắn vì nó báo hiệu sự thịnh vượng và tài vận tốt đẹp. Loài ong là con vật mang nhiều năng lượng dương, nó mang tới cho chủ nhà nhiều tài lộc, giúp bạn thăng quan tiến chức làm ăn tốt tiền bạc chảy vào nhà tiêu xài thoải mái.

Trong âm tiếng Hoa: Ong – (Phong) đồng âm với từ Phượng trong Phượng hoàng, càng thể hiện sự may mắn, cát tường. Ong vào nhà làm tổ cũng là điềm báo cho sự thăng hoa trong tình yêu. Bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc và có thể sẽ đón thêm một thành viên mới trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Dơi làm tổ trong nhà

Theo quan niệm của người Trung Hoa xưa, dơi là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng. Người ta tin rằng, rơi mang vận khí tốt, khi chúng bay vào nhà nghĩa là nơi đó có khí tốt lành.

Dơi bay vào nhà làm tổ là điềm báo gia đình sắp gặp may mắn về tiền bạc, tài chính. Vì vậy, nếu thấy dơi bay vào nhà, bạn đừng hoảng hốt và xua đuổi chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Mạng nhện

Nếu nhà cửa được quét dọn sạch sẽ mỗi ngày nhưng bỗng bạn phát hiện thấy mạng nhện thì đó là điềm báo giàu sang.

Người xưa có câu: Con nhện xâu, thần tài đến.

Trong dân gian, con nhện còn được gọi là “nhện cao chân”, là điềm báo hạnh phúc và giàu sang. Hình dáng con nhện rất giống chữ “喜” (“hỉ”) trong tiếng Hán nên được mọi người đặt cho điềm báo may mắn.

Rùa bò vào nhà

Theo quan niệm dân gian, rùa là một biểu tượng tốt, là sự kết nối giữa trời và đất, là vật linh thiêng mang đến sự trường tồn, an lành.

Theo phong thủy, con rùa là loài vật mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình. Vì vậy, nhiều người thích nuôi rùa trong nhà để cầu may mắn, bình an.

Rùa bò vào nhà là điềm báo may mắn, dự báo gia chủ có tài lộc thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.