Các cụ dặn dọn nhà tuyệt đối không được đốt những đồ vật này kẻo xui xẻo đeo bám đến tận năm mới

Sách mang đến ánh sáng tri thức, sự hiểu biết, trí tuệ cho con người. Người xưa thường ví rằng "sách quý hơn vàng" để nói đến tầm quan trọng của tri thức. Khi đốt sách vở, có thể khiến cho bạn rơi vào tình huống xui rủi không mong muốn liên quan tới việc học hành, ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp. Học hành có thể yếu kém, sa sút, sự nghiệp bấp bênh, mất phương hướng, con cái học hành không tốt, thành tích kém.

Nhiều người khi dọn nhà cửa, thấy có nhều cuốn sách không dùng nữa họ liền gom chúng lại để nhóm bếp hoặc đốt bỏ, thậm chí cho ai đó để gói đồ đạc. Tuy nhiên, người xưa cho rằng, việc dùng lửa đốt sách là đại kị vì đó là hành động bất kính, sẽ chịu hậu quả.

Nhiều người cho rằng sau khi chia tay, li hôn,... không nên giữ ảnh từng chụp chung lại mà nên đốt đi, hoặc cũng có người khi dọn nhà, muốn vứt những ảnh thẻ đã cũ không dùng đến nữa thì tiện tay cho vào bếp và đốt. Theo phong thủy, mỗi bức ảnh chính là một phần hồn phách, nếu đốt bỏ, sẽ khiến tâm trí rối loạn, sa sút tinh thần, gặp nhiều việc trái ý,... Bởi vậy tốt nhất không nên đốt ảnh, mà hãy cất giữ ở một nơi kín đáo.

Giải pháp: Nếu sách không đọc đến hay không thích, khi dọn nhà, bạn có thể sắp xếp sách lại cất gọn đi để đem ủng hộ hoặc biếu, tặng cho người cần dùng, hoặc tích trữ lại ở một khu vực riêng, tuyệt đối không nên đốt.

3. Tóc

Tóc là một phần quan trọng của con người, đặc biệt với chị em phụ nữ. Có rất nhiều điều kiêng kỵ liên quan đến tóc, người ta cũng dùng tóc cho nhiều việc từ tâm linh đến mẹo chữa bệnh dân gian.

Người xưa quan niệm đốt tóc có thể khiến đường tình cảm trắc trở, đánh mất vận may đang có. Vận rủi của việc đốt tóc thường là hay bị đau đầu, bị lừa gạt, nghiêm trọng hơn có thể khiến tình cảm đổ vỡ, rạn nứt trong hôn nhân. Không những vậy, người ta còn tuyệt đối kiêng kị đốt tóc, cắt tóc vào tháng giêng âm lịch, bởi việc này sẽ khiến bạn gặp xui xẻo liên miên trong cuộc sống và công việc.

Giải pháp: Gói tóc lại vào một túi bóng và chôn nó ở nơi ít người để ý tới.

4. Quần áo

Quần áo là thứ tuyệt đối kiêng kị đốt đi, bởi theo quan niệm phong thủy, đốt quần áo là đốt cho người đã khuất, nếu trong nhà không có tang ma, thì việc đốt quần áo của người còn sống đi sẽ khiến cả gia đình gặp nhiều chuyện xui xẻo và thậm chí là những tai họa khó lường.

Không chỉ vậy, việc mặc lại quần áo của người đã khuất cũng không nên.

Quần áo là thứ tuyệt đối kiêng kị đốt đi, bởi theo quan niệm phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

5. Ví tiền

Vì muốn vứt bỏ ví tiền cũ không dùng đến, không ít gia chủ thường tiện tay cho vào bếp và đốt nhưng điều đó hoàn toàn là không nên.

Ý nghĩa của ví tiền: Món đồ tượng trưng cho của cải và tiền bạc, được xem là "chậu tụ bảo" của mỗi người. Không những vậy, đây còn là vật thường được mang theo bên mình. Theo các chuyên gia phong thủy, ví tiền cũng mang một nguồn năng lượng nhất định truyền từ chính chúng ta sang.

Hậu quả xảy ra khi đốt ví tiền: Nếu đốt ví tức là đang xua đuổi tiền bạc, suy giảm năng lượng tích cực, từ đó dễ gặp xui rủi đường của cải, khó mà sang giàu được. Có thể kéo theo vận xui về tiền bạc, tài chính.

Giải pháp: Khi thay ví mới hoặc khi thấy ví cũ không còn may mắn, hãy bọc nó vào trong một chiếc túi và chôn dưới đất vào ngày mưa. Đặc biệt, tiền là một trong số những thứ không nên đốt bỏ nhất mà chúng ta cần ghi nhớ. Vì khi đốt tiền, mình sẽ gặp khó khăn về vấn đề tài chính, của cải, dễ bị nghèo khó cả đời.

Nếu đốt ví tức là đang xua đuổi tiền bạc, suy giảm năng lượng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.