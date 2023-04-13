4 đệ nhất cây cảnh hút ẩm, diệt nấm mốc, thanh lọc không khí khiến nhiều người thắc mắc: Sao không nói sớm?

Dưới đây là những loại cây trồng giúp chống nấm mốc hiệu quả đưa ra bởi các chuyên gia trong lĩnh vực làm vườn.

Theo ghi nhận, ở những khu vực trong nhà với những loại cây trồng này, lượng bào tử nấm và vi khuẩn giảm 40-60%. Chúng làm giảm độ ẩm trong phòng vốn là nguyên nhân gây ra nấm mốc bằng cách hấp thụ độ ẩm qua lá của chúng.

Cây càng lớn thì khả năng loại bỏ nấm mốc càng hiệu quả. Ngoài ra, lan ý cũng có khả năng loại bỏ độc tố trong không khí và trao đổi carbon dioxide để lấy oxy mang lại sự sống. Chuyên gia cũng cho lời khuyên về cách chăm sóc loại cây này như tránh ánh nắng trực tiếp và giữ ẩm vừa phải.

Hoa lan ý là loại cây trồng trong nhà hoàn hảo do loại cây này cần ít công chăm sóc, phát triển mạnh trong môi trường ấm áp, ẩm ướt như phòng tắm và nhà bếp khi chúng hấp thụ độ ẩm trong không khí qua lá.

Mặc dù lan ý có tác dụng giảm độ ẩm trong nhà, nhưng loại cây này không phù hợp với gia đình có vật nuôi. "Một điều cần lưu ý là phải để loại cây này tránh xa vật nuôi vì lá của chúng rất độc nếu ăn phải".

Cây cảnh đuôi công là loài cây phát triển chậm, một khi đạt đến chiều cao tối đa, chúng sẽ ngừng phát triển. - Ảnh minh họa: Internet

2. Cây cảnh đuôi công

Cây cảnh đuôi công có danh pháp khoa học là Calathea makoyana, thuộc họ Marantaceae xuất xứ ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Đuôi công là một loại cây cảnh thân thảo, sống được quanh năm, chiều cao trung bình từ 25 - 70cm.

Cây cảnh đuôi công là loài cây phát triển chậm, một khi đạt đến chiều cao tối đa, chúng sẽ ngừng phát triển. Sở dĩ loại cây cảnh này có tên là “đuôi công” vì lá của cây cảnh có hình bầu dục tròn, hơi nhọn ở hai đầu và có vân rất giống đuôi của chim công. Lá của cây cảnh mọc trên cuống ngắn, cứng khỏe. Mặt dưới của lá có màu đỏ tía trong khi mặt trên lại có màu xanh lục rất độc đáo.

Hoa của cây cảnh đuôi công có màu trắng mịn, hoa nhỏ và kết thành chùm. Không chỉ có phần lá cây độc đáo mà hoa của chúng khi nở cũng vô cùng đẹp. Quả của chúng thuộc loại quả nang, nhỏ bé và không có nhiều giá trị.

Cây cảnh đuôi công còn là một loại cây có thể giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng và tạo nguồn cảm hứng tích cực. Trong phong thủy, cây cảnh đuôi công được xem là một loại cây hút tài lộc, may mắn, tượng trưng cho sự tròn đầy và thịnh vượng của gia chủ.

Cây cảnh đuôi công là loài cây phát triển chậm, một khi đạt đến chiều cao tối đa, chúng sẽ ngừng phát triển. - Ảnh minh họa: Internet

Chính bởi sự đa dạng về màu sắc và chủng loại nên cây cảnh đuôi công phù hợp hết với tất cả các mệnh. Tuy nhiên cây đuôi công thuộc hành Mộc nên những người mệnh Mộc trồng sẽ phát huy được hết công dụng của nó.

Ngoài ra, cây cảnh đuôi công còn có công dụng lọc không khí vô cùng tuyệt vời. Nó có khả năng hút khí độc trong không khí và ngăn chặn các tác động gây ra dị ứng. Ngoài ra, nếu nói về độ hút ẩm của cây cảnh trong nhà thì cây cảnh đuôi công chính là một ứng cử viên sáng giá.

3. Dừa cảnh

Dừa cảnh cũng là loại cây trồng trong nhà giúp hạn chế độ ẩm và ngăn ngừa nấm mốc. Bằng cách loại bỏ các nguyên nhân gây ra nấm mốc như xylene và formaldehyde, cây dừa cảnh còn đồng thời cung cấp bầu không khí chất lượng bên trong nhà bạn.

Cây dừa cảnh càng lớn thì khả năng loại bỏ độ ẩm của nó càng lớn hơn. Bạn nên đặt dừa cảnh tại những vị trí có nguồn ánh sáng tốt như bên trong cửa sổ, cửa ra vào để cây phát triển tốt nhất.

Cây họ cọ là một số loại cây trồng trong nhà giúp làm sạch không khí hiệu quả Ảnh minh họa: Interne

4. Cây cảnh thiết mộc lan

Bên cạnh vẻ đẹp thanh lịch với những bông hoa trắng có mùi thơm dễ chịu, cây cảnh thiết mộc lan được biết đến rộng rãi với khả năng thanh lọc một số hóa chất độc hại trong nhà. Tuy nhiên, có thể nhiều người chưa biết loại cây cảnh này còn giúp hút ẩm không khí. Vào mùa mưa hay mùa nồm, những căn phòng có sự hiện diện của chậu cây thiết mộc lan sẽ bớt ẩm ướt hơn hẳn các phòng khác trong nhà.

Cây thiết mộc lan (cornstalk dracaena) gốc từ Tây Phi, Tanzania và Zambia. Loài cây này thường có hoa màu trắng, có rất mùi thơm, nhất là vào ban đêm.

Một trong những đặc tính có lợi nhất của loài cây này là khả năng làm sạch và thanh lọc một số hóa chất độc hại trong không khí.

Khi cây cảnh được trồng trong đất nó có thể cao tới 6m nhưng sự phát triển bị hạn chế khi trồng trong chậu. Cây có thể lọc bỏ các độc tố gây ô nhiễm không khí, hấp thụ monooxide de carbone rất hiệu quả. Ngoài ra cây còn hút được cả benzene, toluene, formallhelyde, mang đến nguồn không khí trong lành và duy trì sức khỏe cho các thành viên.