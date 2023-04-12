Bổ quả chanh làm 4 rồi rắc muối lên: Giàu sang đổi vận tức thì chỉ với mẹo phong thủy đơn giản

Còn tác dụng của chanh trong phong thủy là gì? Nghe có vẻ xa lạ bởi ít ai nghĩ rằng loại quả mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày để ăn, uống, thậm chí làm thành vị thuốc này lại có một công dụng đặc biệt khác nữa.

Nhắc đến tác dụng của muối trong phong thủy thì không ai là không biết đến với khả năng trừ đuổi tà ma, xua tan xui xẻo, tẩy uế thanh lọc môi trường không gian xung quanh, cải thiện sức khỏe và thu hút tài lộc.

Thế nên khi chanh và muối kết hợp lại, chắc chắn sức mạnh của chúng sẽ khiến chủ nhân “bùng nổ” cả về tài lộc, sự nghiệp, tình duyên lẫn sức khỏe nữa đó.

Theo đó, loại quả lợi cho sức khỏe và làm đẹp này còn có thể giúp bạn loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, mang lại nguồn năng lượng tích cực, đem lại thành công thuận lợi và may mắn bất ngờ.

Muốn và chanh loại bỏ nguồn năng lượng xấu tích tụ lâu ngày trong nhà và nạp luồng sinh khí mới - Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngủ ngon, cải thiện sức khỏe

Theo các nghiên cứu, chanh có tác dụng loại bỏ chất độc hại trong không khí, thanh lọc không khí. Vì vậy đặt một đĩa chanh trong phòng ngủ rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, chanh còn có hương thơm dễ chịu, giúp con người ngủ ngon hơn, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, nó còn giúp kích thích não bộ, tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ đáng kể, giúp bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đặt đĩa chanh muối trong phòng còn có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả, vì muỗi sợ mùi hương của chanh.

Cải thiện đường tình duyên, hôn nhân

Ngoài những tác dụng kể trên, nhiều người còn tin rằng đặt một đĩa chanh muối trong phòng ngủ còn có thể hóa giải những hiềm khích, mâu thuẫn vợ chồng, giúp tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng, bền chặt, gia đình êm ấm.

Với những người độc thân, đặt đĩa chanh muối ở đầu giường còn giúp cải thiện vận đào hoa của họ, giúp họ tìm được mối lương duyên, sớm thành gia lập thất.

2. Cách sử dụng chanh và muối để đổi vận may mắn cát tường

Trong phong thủy, muối có khả năng xua đuổi tà ma, đẩy lùi những điều xui xẻo, tẩy uế và thanh lọc môi trường sống, nạp sinh khí mới cho căn phòng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn loại bỏ nguồn năng lượng xấu tích tụ lâu ngày trong nhà, bạn đặt 3 quả chanh cắt làm 4 vào một cái đĩa, rắc thêm một ít muối lên trên rồi đặt ở cạnh giường. Bạn lưu ý số quả chanh nên là số lẻ 1, 3, 5,…

Tại các góc khuất, góc tối trong nhà bạn cũng có thể đặt đĩa chanh muối để hút hết những uế khí tại những nơi này. Hàng ngày bạn nên thay mới nhưng đừng chạm tay trực tiếp vào chanh.

Sau khoảng 5-7 ngày bạn sẽ cảm nhận được những nguồn năng lượng mới mẻ, tích cực trong ngôi nhà. Chuyện công danh, tài lộc cũng sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.