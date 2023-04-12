Mở cửa bước vào nhà nhìn thấy 4 vật bảo sao làm mãi mà không có 'của ăn của để', nhà cửa cứ lục đục sớm tối

Tủ lạnh không nên đặt trong phòng khách. Trong trường hợp bất khả kháng thì nhất định không kê tủ chéo góc với cửa ra vào. Bạn cũng không nên đặt tủ lạnh đối diện với cửa ra vào bởi như vậy sẽ khiến tài lộc, của cải không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của.

Nếu gia đình nào phạm phải điều này thì cuộc sống khó lòng hanh thông thuận lợi như mong muốn, tiền bạc dễ chi nhiều hơn thu không tích lũy được như mong muốn.

Trong phong thủy thì tủ lạnh chính là tài khố của mỗi gia đình. Nó là nới cất trữ thực phẩm nên bạn không nên để thẳng cửa dễ bị thất thoát hao hụt. Bất kể diện tích ngôi nhà của bạn bao nhiêu, tốt nhất là không nên đặt tủ lạnh ở cửa ra vào. Tủ lạnh giống như bức tường, đặt ở cửa thì việc đóng mở sẽ gián tiếp cản đường ra vào.

Mở cửa thấy gương

Đây là 1 trong 5 vật đại kỵ không nên thấy khi vừa mở cửa nhà. Xét về phương diện tâm lý học, buổi tối về nhà bạn chưa kịp bật điện mà vừa mở cửa đã thấy chính bóng của mình lù lù xuất hiện trong gương sẽ khiến tinh thần hoảng sợ, hoang mang, dễ liên tưởng tới người âm, đêm ngủ hay mơ màng, bị bóng đè, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

Về phong thủy, gương là vật xui, còn có tính phản xạ rất mạnh, nếu để gương đối diện với cửa chính thì nó sẽ chặn không cho thần tài vào nhà, mọi luồng khí tốt, sự may mắn vừa xuất hiện đã bị đẩy ngược ra bên ngoài. Đặc biệt, gương càng lớn thì càng ảnh hưởng không tốt tới nữ chủ nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính thẳng với ban công

Trong thiết kế nhà của nhiều gia đình, có thể nhìn thấy ban công thẳng cửa. Cách bố trí này không tốt, đặc biệt khi khoảng cách phòng khách ngắn. Người xưa quan niệm, cửa chính và ban công là lối ra vào của tài lộc. Nếu hai hướng này đối nhau, tài lộc khó giữ.

Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt. Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt.

Nếu như bạn muốn hóa giải điều này hãy tìm cách đặt chậu cây xanh tươi ở cửa ra vào, vì sẽ luôn mang tới cho con người sự tươi mới, sảng khoái và đầy sức sống từ thiên nhiên. Bạn cũng có thể chọn các loại cây hợp phong thủy, vừa cải thiện tâm trạng lại giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa thấy cây có gai

Cây xương rồng, cây có gai khác trừ hoa hồng thì không nên trồng trong nhà. Theo Phong Thủy, những cây này mang lại năng lượng tiêu cực, không may mắn, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.