5 quy tắc trong bữa ăn hàng ngày: cần chú ý không nên phạm phải vì có thể sẽ ảnh hưởng đến TÀI VẬN

Nhà đẹp 09/10/2022 05:00

Những hành động dưới đây được cho là không tôn trọng người khác trong bàn ăn và còn ảnh hưởng ít nhiều đến vận may nữa đấy.

Không cầm bát cơm lên khi ăn

Được ăn cơm là một điều diễm phúc, bởi ngoài kia có biết bao người đói khổ không có hạt cơm để ăn, nên hãy ăn một cách nghiêm túc, trân trọng.

Bằng cách cầm chén lên, dùng đũa gắp đồ ăn đàng hoàng. Thức ăn cần phải theo đến miệng, chứ không để miệng đi theo đồ ăn làm ảnh hưởng đến vận tài lộc, làm muôn đời cũng không khấm khá nhé.

5 quy tắc trong bữa ăn hàng ngày: cần chú ý không nên phạm phải vì có thể sẽ ảnh hưởng đến TÀI VẬN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đánh rơi đũa xuống đất

“Lạc địa kinh Thần”, ý là đánh rơi đũa xuống đất, đây được coi là một loại biểu hiện thất lễ nghiêm trọng. Bởi vì cổ nhân cho rằng tổ tiên đều đang an nghỉ ở dưới đất, không nên quấy rầy. Đũa rơi xuống đất chẳng khác nào làm kinh động đến tổ tiên dưới đất, đây là đại bất hiếu.

Đặt đũa dài ngắn, không đồng đều trên bàn ăn

Trước và trong khi dùng cơm, không nên đặt đũa dài ngắn, không đồng đều ở trên mặt bàn, bởi vì việc làm này bị cho là mang đến điềm xấu. Thời xưa người ta gọi nó là “tam trường lưỡng đoản” (ba dài hai ngắn), ý nói là chuyện không may xảy ra, đại biểu cho “tử vong”.

Theo phong tục xưa thì người sau khi chết đều sẽ được đặt vào trong quan tài. Sau khi đặt vào quan tài rồi thì lúc quan tài chưa được đậy nắp sẽ thấy nó được tạo thành bởi 5 tấm ván gỗ dài ngắn khác nhau (2 tấm ván gỗ ngắn, 3 tấm ván gỗ dài). Do đó, người xưa kiêng kị việc đặt đũa dài ngắn trên bàn ăn, vì nó đại biểu cho chuyện không may xảy ra, là điềm cực kỳ xấu, cần phải tránh.

Cắm đũa vào bát cơm

Hành động cắm đũa vào bát cơm kiểu chán chường là phải bỏ ngay mọi người nhé. Kiểu ấy chẳng khác gì cơm cúng, dự báo điềm gở, xui rủi sắp đến. Ngoài ra, ăn cơm cũng nên ăn chậm, nhai kỹ nhưng không nhơi cơm.

5 quy tắc trong bữa ăn hàng ngày: cần chú ý không nên phạm phải vì có thể sẽ ảnh hưởng đến TÀI VẬN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không để tay dưới bàn

Có một điều ít ai để ý, đó là bạn không nên để tay dưới bàn hay ngoài tầm mắt khi ăn cơm. Vì ăn mà không nâng bát là tướng của người cùng cực. Hơn nữa, việc để người khác thấy được đôi bàn tay bạn sẽ đem lại cảm giác an toàn cho họ. Họ muốn chắc chắn rằng bạn không giấu thứ gì đó trong tay như dao hay vũ khí.

Nghi thức này cũng tồn tại ở Nga và Tây Ban Nha. Vậy nên, cho dù bạn chỉ đang cần dùng 1 tay để ăn, thì hãy cố gắng đặt tay kia lên bàn hoặc cạnh bàn chứ không nên để trên đùi hay buông thõng xuống dưới.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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