3 loại cây cảnh rất ít khi nở hoa, nhưng một khi nở là gia chủ có có nhiều niềm vui, bình an và tài lộc

Nhà đẹp 25/08/2022 15:24

Theo phong thủy, gia chủ sẽ nhận được vậy may may mắn nếu như 3 loại cây này nở hoa.

Cây vạn tuế

Từ xa xưa đã có câu: “Cây vạn tuế nở hoa, nghìn năm mới thấy!”

Mặc dù loài cây cảnh vạn tuế được lai giống về cơ bản có thể nở hoa 10 năm một lần hoặc nhanh hơn tùy vào thổ nhưỡng và cách chăm sóc. Tuy nhiên cũng không nhiều người được chứng kiến tận mắt điều này.

Cây Vạn Tuế là cây nằm trong top 5 loại cây phong thủy mang ý nghĩa tâm linh và quyền lực nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là cây có tuổi thọ cao nhất trong các cây sinh vật cảnh đẹp và ý nghĩa của Châu Á.

Loài cây này vừa tượng trưng cho sự trường tồn của sức sống. Vừa mang đến ý nghĩa về sức khỏe và hạnh phúc ngàn năm cho gia chủ.

Đương nhiên, sự nở hoa của cây vạn tuế luôn là biểu tượng của điềm lành. Nếu cây cảnh vạn tuế trong nhà bạn nở hoa có nghĩa những điều tốt lành sắp đến!

Cây Vạn tuế còn có sức sống bền bỉ và mãnh liệt, do đó kỹ thuật trồng cây Vạn tuế tương đối đơn giản, được nhiều người áp dụng trồng khắp nơi từ vườn nhà cho tới công viên, cây công trình, đình, chùa…

3 loại cây cảnh rất ít khi nở hoa, nhưng một khi nở là gia chủ có có nhiều niềm vui, bình an và tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây kim tiền

Kim tiền là cây có dáng vẻ bề ngoài sang trọng, tươi sáng, khỏe khoắn đầy sức sống nên được rất nhiều người ưa thích. Ngay từ cái tên cũng thể hiện được ý nghĩa mà cây mang lại: "Kim" có nghĩa là phát tài, "Tiền" có nghĩa là giàu sang Phú Quý. Vì vậy Kim tiền được đánh giá là loại cây phong thủy mang đến tiền tài, may mắn, giàu sang, thịnh vượng, an vui cho gia chủ. Đây cũng là lý do nhiều gia đình chọn kim tiền làm cây cảnh trong nhà để cân bằng và điều hòa không gian.

Ngoài ra, cây kim tiền còn có tác dụng thanh lọc không khí trong văn phòng. Cây có thể loại bỏ 0,01mol/m2 các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như benzene, toluene, ethylbenzene và xylen mỗi ngày. Cây giúp mang lại bầu không khí trong lành cho nơi văn phòng nhiều thiết bị điện tử và tập trung đông người làm việc.

3 loại cây cảnh rất ít khi nở hoa, nhưng một khi nở là gia chủ có có nhiều niềm vui, bình an và tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất cứ ai trồng và chăm sóc loài cây này đều mong chúng ra hoa đẹp rực rỡ nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra nên không phải ai cũng biết hoa kim tiền trông như thế nào.

Thực tế, hoa của nó thường có màu trắng nhìn không bắt mắt lắm. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy hoa có hình trụ dài mọc từ gốc lên, trên hoa có các nếp uốn lượn như hoa văn và hoa này cũng có một lá kẹ bọc lấy. Khi hoa nở, lá kẹ này sẽ bung ra để lộ hoa của cây kim tiền.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan là một loài cây thân gỗ nhiều lá với sức sống bền bỉ. Bạn chỉ cần cắm 1 cành nhỏ xuống đất cũng có thể mọc thành một cây lớn. Nhờ tán lá xanh mướt, vươn dài, cây thiết mộc lan giúp cung cấp oxy và phủ xanh không gian sống cho gia đình. Bên cạnh đó, theo phong thủy, khi thiết mộc lan ra hoa thì sắp tới gia chủ sẽ có nhiều niềm vui, bình an và tài lộc. 

Hoa của cây thiết mộc lan có màu trắng hoặc nâu tím, mọc thành từng chùm to dài và có mùi hương thơm dịu nhẹ, giúp nhà cửa luôn thơm tho, gia chủ duy trì tinh thần thoải mái, an nhiên. Thiết mộc lan hiếm ra hoa nhưng khi nở lại lâu tàn, chúng có thể giữ hoa nở trong vòng 2 tháng, thể hiện cho phú quý bền chặt của gia đình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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