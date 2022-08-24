Những vật "cấm kỵ" không nên đặt ở bàn làm việc nếu muốn công việc "hanh thông" thuận lợi

Cây xanh phong thủy cũng là sự lựa chọn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải cây phong thủy nào cũng thích hợp để đặt trên bàn làm việc.

Nếu bạn muốn đặt cây xanh trên bàn làm việc hay trong phòng làm việc thì nên chọn cây có cành, lá tròn, thân không có gai. Chúng sẽ giúp không gian đẹp hơn đồng thời tạo ra luồng khí tốt lành tô điểm thêm cho tài vận của bạn.

Theo phong thủy, những cây xanh có gai đem đến nhiều sát khí gây bất lợi cho vận trình công danh. Chính vì vậy mà chúng không thích hợp đặt ở bàn làm việc.

Hoa giả

Ngoài cây xanh, hoa giả cũng thường được giới văn phòng trưng bày trên bàn làm việc bởi loại hoa này hiện nay có tạo hình tương đối giống thật, màu sắc tươi, bền. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, do hoa giả không có sức sống, nó rất dễ thu hút những điều phiền phức, không may mắn đến với bạn.

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Búp bê hình người

Trong phong thủy, búp bê hình người mang ý nghĩa chiêu mộ hung khí. Nếu lại đặt trong phòng làm việc hoặc trên bàn làm việc, nó sẽ thu hút nhiều hung khí vây quanh chủ nhân. Vì thế, tốt nhất không nên đặt búp bê trong khu vực làm việc.

Những đồ vật đã hỏng

Nhiều người có tâm lý tiếc rẻ hoặc không nỡ vứt đi những vật dụng lâu ngày không dùng đến, hoặc cho rằng “một lúc nào đó mình sẽ cần”, nhưng thực tế thì không. Việc bày những đồ vật quá cũ hay ở tình trạng hư hỏng trên bàn làm việc vừa khiến tâm trạng chúng ta dễ mệt mỏi hơn, vừa mang đến những điều không may.

Hãy dọn dẹp và chia tay những đồ đã cũ, đồ hư hỏng để chắc chắn rằng, xung quanh bạn luôn tồn tại những đồ vật có sức sống và đem lại sinh khí cho bạn.

Đồ vật sắc nhọn, hư hỏng, hình thù kỳ quái

Theo nguyên tắc phong thủy văn phòng, những vật bằng kim loại sắc nhọn sẽ tạo ra cảm giác bị chèn ép, áp bức và có thể làm tiêu hao năng lượng của con người. Do đó, cần tránh đặt trên bàn làm việc những loại đồ vật này. Mặt khác, vật có hình dáng kỳ quái cũng đem đến điều không may cho chủ nhân bàn làm việc, dẫn đến tranh chấp, bất hòa không mong muốn với những người xung quanh.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.