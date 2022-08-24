6 kiểu nhà "đại cát đại lợi", càng ở càng giàu có, chớ dại mà bán đi

Những người làm kinh doanh buôn bán thường ưu tiên chọn nhà gần đường lớn để tiện giao thương. Theo phong thủy, các con đường tượng trưng cho "dòng nước". Đường lớn, đường quốc lộ là chủ lưu/đại thủy; đường nhỏ được xem là các nhánh nước nhỏ hơn. Nhà ở khu vực có nhiều đường - nơi long mạch di chuyển và hội tụ được coi là có thể đón nhiều tinh hoa, tài lộc, có dòng chảy của phú quý vào nhà.

Trong ngôi nhà ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu về phong thủy tốt. Một ngôi nhà có ánh sáng tốt thường là những ngôi nhà sáng sủa, tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng, thoáng mát, không chỉ giúp con người cảm thấy dễ chịu, có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cân bằng âm dương. Ngôi nhà quá kín, âm u, tối tăm, ban ngày cũng không thấy ánh sáng mặt trời sẽ khiến âm khí thịnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong nhà, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Nhà vuông vắn, chắc chắn

Khi làm nhà phải vuông vức, vững chãi để tránh được hung tinh đeo bám, đề phòng những phiền phức không đáng có.

Ngược lại, nếu một ngôi nhà có hình dáng kỳ lạ, méo mó, nhiều góc cạnh và không chắc chắn thì dù ngôi nhà đó có to lớn, sang trọng đến đâu, của cải cũng không tồn tại được lâu.

Người xưa đều chú trọng đến sự vuông vắn, trời tròn đất vuông, nếu nhà ở vuông vắn thì người ở cũng có cuộc sống vuông vắn, vượng khí, sinh khí mạnh, không gặp những chuyện trắc trở, méo mó.

Nhà có cảnh quan hài hòa

Ảnh minh họa: Internet

Phong thủy nhà ở không chỉ giới hạn bên trong không gian sống mà bao quát cả những thứ xung quanh như cảnh quan của căn nhà. Cảnh quan quanh nhà hài hòa, hợp lý sẽ tạo ra một căn nhà có địa thế đẹp, mang lại nhiều may mắn, hút tài lộc cho gia chủ.

Ví dụ, cửa chính của căn nhà phải thoáng đãng, có tầm nhìn đẹp; không nên để cửa đối diện với các góc nhọn, hành lang chạy dài; trước cửa không nên có đống rác hoặc nhìn ra đống hoang tàn...

Để tạo cảnh quan xung quanh ngôi nhà, gia chủ có thể chọn cách trồng cây xanh, làm hòn non bộ, bể cá...

Nhà có nhiều cây xanh, cây sống lâu, xanh tốt

Sự phát triển của cây cối luôn tuân theo một quy luật nhất định. Cây cối ra lộc, nảy chồi vào mùa xuân rồi rụng lá, khô héo vào mùa thu. Đây là quy luật vĩnh cửu. Nhưng nếu cây trong nhà bạn hoặc cây ngoài sân rụng lá, khô héo vào mùa thu muộn hơn những cái cây khác. Đến mùa xuân, cây lại ra lộc, nảy chồi sớm hơn chứng tỏ ngôi nhà bạn tràn đầy linh khí và sức sống. Cây sống lâu, xanh tốt trong nhà là điềm lành chứng tỏ gia chủ có tài lộc sung túc, an khang, thịnh vượng.

Nhà có địa hình phía Bắc cao, phía Nam thấp

Người Việt thường chọn hướng Nam để làm hướng chính xây nhà. Địa hình phía trước thấp, phía sau cao là điềm tốt. Điều này có nghĩa là sau khi ở, gia chủ ngày càng thăng tiến, có hậu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.