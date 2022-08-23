Trồng cây gì trước nhà vừa "hợp" phong thủy mang tài lộc may mắn cho gia chủ, vừa tạo không gian xanh sạch đẹp?

Với tán lá to tròn cùng vẻ xanh mượt cây cọ cảnh có ý nghĩa đem đến niềm vui, sự hi vọng, may mắn tài lộc đến với gia chủ, như chiếc quạt lớn xua đi những điều xấu, đem lại điềm lành, sinh tài giữ của.

Cây cọ là loại cây thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu, dù trồng nội thất hay ngoại thất. Không chỉ vậy, nó còn là loại cây có tác dụng điều hòa, cải thiện và thanh lọc không khí rất lớn, đặc biệt hấp thụ khói thuốc lá và chất độc tồn dư do tàn thuốc lá gây nên.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lộc vừng là một trong các loại cây phong thủy rất được ưa chuộng bởi nó có chữ lộc trong tên. Trong tiếng Hán, lộc có ý nghĩa chỉ sự may mắn, tiền tài và phúc báu. Vừng là loại hạt nhỏ nhưng mỗi lần thu hoạch sẽ được rất nhiều hạt. Vì thế lộc vừng có hàm nghĩa sự may mắn, phúc báu sẽ đến nhiều và dồi dào mãi không dứt.

Hơn nữa, cành lá lộc vừng rất tươi tốt xum xuê, màu hoa sáng, đẹp tượng trưng cho phúc lộc đủ đầy. Cây lộc vừng có thể sống đến trăm tuổi thành những cây cổ thụ. Từ đó người ta gán cho nó những ý nghĩa về sự vững chắc, trường tồn. Trồng lộc vừng trong nhà có người cao tuổi mang ngụ ý lời chúc bách niên giai lão.

Người ta thường quan niệm, nếu trong thời gian làm kinh doanh trùng với thời điểm hoa lộc vừng nở sẽ rất tốt bởi hoa lộc vừng mang điềm lành về sự nở rộ của thành công và tài lộc. Bên cạnh đó, cây lộc vừng được trồng nhiều ở các đền, chùa, miếu và hình dáng cứng cỏi nên người ta tin rằng lộc vừng có khả năng trừ tà, gia tăng dương khí.

Chính vì lẽ đó mà nhiều bậc thầy về phong thủy thường khuyên nên trồng cây lộc vừng trước cửa nhà để đường tài lộc được hanh thông.

Cây hoa hòe

Người xưa đã có câu: "một cây hòe trước nhà, không chiêu báu cũng chiêu tiền bạc". Chính vì vậy, không ít người tin rằng trồng một cây hòe trước nhà sẽ giúp mang đến tiền tài, công danh, sự nghiệp thuận lợi cho gia đình.

Đây cũng là loài cây trồng trước nhà có nhiều công dụng đặc biệt. Lá và hạt cây có thể làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà: hoa có thể dùng để nhuộm màu, hạt dùng làm thuốc sáng mắt, bổ não, kéo dài tuổi thọ, kích thích mọc tóc,....

Ảnh minh họa: Internet

Cây cau

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta xưa có câu: “Chuối sau, cau trước”, vì cau thuộc thân gỗ là Mộc, Mộc sinh Hỏa sẽ khởi sự cho đường công danh tốt đẹp. Ngoài ra, hình dáng của cau thẳng đứng, không mọc bụi um tùm, luôn vươn dài lên trên, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như luồng ánh sáng, dương khí cần thiết vào ngôi nhà. Cây cau cũng ít rụng lá nên không làm mất tính thẩm mỹ của không gian.

Điều quan trọng hơn, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ.

Cây cam, quýt, chanh

Ảnh minh họa: Internet

Cam, quýt, chanh là những loại cây ăn quả mà theo phong thủy nên được trồng trước cổng nhà là rất tốt. Bởi vì hầu hết những loại cây này thường cho nhiều trái tròn xoe trĩu cành tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy, giúp đem lại vượng khí cho gia chủ, gia đình luôn được hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Nếu cây càng nhiều quả, càng mang lại nhiều may mắn, đại cát, đại lợi. Hơn nữa quả thường có màu vàng khi chín, cam trong phát âm là kim – có ý nghĩa tượng trưng cho vàng.

Cây dừa cảnh

Cây dừa cảnh theo phong thủy sẽ mang đến điềm lành cho gia chủ. Không chỉ vậy, dừa cảnh còn giúp công việc làm ăn của chủ nhà được thuận buồm xuôi gió, phát lộc, phát tài.

* Thông tin chỉ mang tính kham khảo, chiêm nghiệm