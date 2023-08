Trồng cây gì trước nhà vừa "hợp" phong thủy mang tài lộc may mắn cho gia chủ, vừa tạo không gian xanh sạch đẹp?

Cây cọ

Với tán lá to tròn cùng vẻ xanh mượt cây cọ cảnh có ý nghĩa đem đến niềm vui, sự hi vọng, may mắn tài lộc đến với gia chủ, như chiếc quạt lớn xua đi những điều xấu, đem lại điềm lành, sinh tài giữ của.