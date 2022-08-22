Tìm hiểu 5 cách loại bỏ mùi hôi của nhà vệ sinh với những nguyên liệu mà nhà nào cũng có, không mất nhiều chi phí mà vẫn hiệu quả vô cùng

Nhà đẹp 22/08/2022 07:56

5 giải pháp xử lí mùi hôi của nhà vệ sinh, thử ngay nếu nhà vệ sinh của bạn có mùi hôi khó chịu nhé!

Khử mùi hôi bằng lá dứa

Tìm hiểu 5 cách loại bỏ mùi hôi của nhà vệ sinh với những nguyên liệu mà nhà nào cũng có, không mất nhiều chi phí mà vẫn hiệu quả vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá dứa là loại lá có mùi thơm mà mọi người vẫn dùng để pha trà, làm bánh… Lá dứa còn có một công dụng tuyệt vời nữa là khử mùi hôi cực tốt. Bạn chỉ cần treo hoặc bó vài lá dứa trong góc nhà vệ sinh đảm bảo mùi hôi, ẩm thấp trong nhà vệ sinh sẽ biến mất hoàn toàn. Không những thế nhà vệ sinh nhà bạn lại thêm xanh tươi dịu mát.

Ngoài những cách trên bạn còn có thể dùng thêm nước hoa, tinh dầu thơm theo mùi mình thích. Có thể nhỏ vào lõi giấy vệ sinh, buộc dây treo trong phòng. Chắc chắn những mẹo đơn giản trên sẽ giúp nhà vệ sinh luôn sạch sẽ thơm tho.

Khử mùi bằng tỏi

Nhà vệ sinh là nơi thường xuyên ẩm ướt, có mùi hôi khó chịu. Chúng ta phải thường xuyên dọn dẹp để làm sạch nhà vệ sinh, ngăn vi khuẩn gây mùi phát triển. Trên thực tế, việc dọn nhà vệ sinh theo cách thông thường chưa đủ, bạn cần có một số mẹo nho nhỏ để giữ cho khu vực này không có mùi khó chịu, loại bỏ các mầm bệnh đối có hại cho con người.

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả để khử mùi, diệt khuẩn trong nhà vệ sinh chính là sử dụng tỏi. Tỏi có chứa chất allicin - một chất tạo mùi và được coi là kháng sinh tự nhiên. Nó có tác dụng mạnh hơn cả penicillin.

Tỏi có khả năng diệt vi khuẩn như E.coli, salmonella và diệt nấm. Do đó, bỏ một tép tỏi vào bồn cầu là biện pháp khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả.

Trước khi đi ngủ, bạn nên bỏ một tép tỏi vào trong bồn cầu. Chỉ cần bỏ vỏ tép tỏi (có thể cắt nhỏ để tăng hiệu quả) và thả vào bồn cầu. Đậy nắp bồn cầu lại rồi để qua đêm. Sáng hôm sau chỉ cần nhấn nút xả nước, mùi hôi và nấm mốc ở bồn cầu sẽ được xử lý.

Tìm hiểu 5 cách loại bỏ mùi hôi của nhà vệ sinh với những nguyên liệu mà nhà nào cũng có, không mất nhiều chi phí mà vẫn hiệu quả vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thực hiện việc này 2 lần/tuần để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc, mùi hôi khó chịu.

Khử mùi nhà vệ sinh bằng dầu gió

Hãy dùng lọ dầu gió hàng ngày bạn sử dụng để xoa bóp tay chân, giảm đau, giải cảm… để khử mùi hôi nhà vệ sinh. Cách dùng rất đơn giản. Bạn chỉ cần mở nắp lọ dầu gió và đặt trong góc nhà vệ sinh. Mùi hôi từ nhà vệ sinh sẽ bay đi không chút vương vấn mà bạn chẳng tốn một chi phí nào.

Khử mùi bằng sả

Chỉ với một nguyên liệu là củ sả quen thuộc trong nhà bếp, chị em đã có thể khử mùi nhà vệ sinh nhanh chóng mà không cần tốn nhiều công sức. Sả sau khi mua về, đập dập phần củ để hương thơm được tỏa ra nhiều hơn. Tiếp đến, treo trong phòng tắm 1 vài nhánh sả đã được đập dập trước đó.

Tìm hiểu 5 cách loại bỏ mùi hôi của nhà vệ sinh với những nguyên liệu mà nhà nào cũng có, không mất nhiều chi phí mà vẫn hiệu quả vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi bằng chanh

Chanh là một gia vị quen thuộc với mùi hương tự nhiên the mát. Vì thế, loại gia vị này cũng được sử dụng để khử mùi cống trong nhà vệ sinh, vốn không dễ loại bỏ bằng những biện pháp thông thường.

Chị em cần vắt lấy nước cốt của 3 – 4 quả chanh, một phần đổ vào bồn cầu và đậy nắp lại. Phần kia bạn đổ vào các góc của nhà vệ sinh, nhất là ở cống rồi đóng kín cửa.

Chờ khoảng 1 tiếng rồi xả nước bồn cầu cũng như dọn qua phòng. Lúc này, chị em có thể cảm nhận không gian thơm mát từ hương chanh đem lại rồi đấy.

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