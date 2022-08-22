4 vị trí đặt tủ lạnh "phạm lỗi" phong thủy: ảnh hưởng đến tiền tài, lục đục nội bộ gia đình

Theo lời của thầy phong thủy, 4 vị trí đặt tủ lạnh này sẽ khiến vận may trong gia đình bị cuốn đi, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Tủ lạnh không được đặt cạnh bếp nấu

Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh thuộc Kim nên vị trí đặt tốt nhất là phòng bếp. Bởi phòng bếp thuộc Hỏa, nó là một nơi cân bằng nhất, vượng Hỏa thì cần sự xuất hiện của Kim tạo ra một không gian thịnh.

Tuy nhiên, việc chọn hướng đặt tủ lạnh trong phòng bếp làm sao để hợp phong thủy nhất thì không phải ai cũng biết.Bạn đặc biệt không nên đặt tủ lạnh cạnh bếp nấu. Vì bản thân tủ lạnh là vật dụng làm mát, còn bếp là đồ nội thất sinh nhiệt, nếu để tủ lạnh quá gần nhau sẽ ảnh hưởng đến nhau, làm giảm chức năng của tủ lạnh, làm đồ ăn dễ bị hỏng.

Hơn nữa, về phong thủy, tủ lạnh thuộc Kim, bếp thuộc Hỏa khắc nhau, bất phân, gây loại nguồn khí trong nhà khiến cho gia đình hay mâu thuẫn và cãi vã.

Không đặt dưới gầm cầu thang

Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh đặt dưới cầu thang là lựa chọn ở những gia đình sống trong căn hộ chung cư nhỏ hoặc những gia đình có diện tích nhà ở không rộng rãi. Điều này rất kiêng kỵ trong phong thủy. Bởi đây là góc khuất không có ánh sáng, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ, nó mang lại những điều không hay trong việc làm ăn của gia đình.

Không đặt đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh, nhà tắm có hành thủy rất vượng, đặt "tài khố" của bạn đối diện chúng dễ bị THỦY cuốn trôi, ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn, tiền tài, gây ra sự nghèo khó, trắc trở cho gia chủ. Nhà vệ sinh có nhiều vi khuẩn, đặt tủ lạnh gần đó cũng có thể gây ảnh hưởng đến thức ăn được cất trữ.

Không đặt tủ lạnh sau cánh cửa

Do hạn chế về mặt bằng bố trí căn hộ nên nhiều gia đình thích đặt tủ lạnh sau cửa bếp để tận dụng không gian. Thực tế nhìn từ góc độ cuộc sống và phong thủy thì không nên bởi nó sẽ gây phiền phức, ảnh hưởng đến việc ra vào không gian bếp. Cũng không nên để cánh cửa ra vào chắn tài lộc của gia đình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-vi-tri-dat-tu-lanh-pham-loi-phong-thuy-anh-huong-den-tien-tai-luc-duc-noi-bo-gia-dinh-494621.html