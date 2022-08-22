3 kiểu nhà nếu có tiền cũng không nên mua nếu không muốn "tán gia bại sản"

Nhà đẹp 22/08/2022 07:55

Nhớ tận dụng những quan niệm phong thủy này nếu bạn đang có ý định mua nhà.

Không nên mua nhà khuyết góc hoặc thiếu ánh sáng

Trong đồ hình bát quái chia ngôi nhà ra tám phương vị. Trường hợp nếu cung nào đó bị khuyết sẽ ảnh hưởng tới một mặt nào đó của các thành viên trong gia đình. Ví như ngôi nhà bị khuyết một góc ở phía Tây Bắc, chủ nhà sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp; khuyết một góc ở phía Đông Bắc, gia đình làm ăn không phát đạt; khuyết một góc ở phía Tây Nam, chủ nhà có thể gặp bất hạnh về hôn nhân hoặc đường con cái; khuyết một góc ở phía Đông Nam, chủ nhà thường gặp nhiều thất bại trong cuộc sống, dương khí của ngôi nhà bị suy giảm.

Theo cách lý giải của khoa học hiện đại, nếu nhà bị khuyết một góc hoặc có hình dạng không bình thường sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và thị giác của những người sống trong ngôi nhà.

Ngôi nhà thiếu ánh sáng, bầu không khí u ám tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, vi rút hoạt động, sức đề kháng của con người sẽ yếu và mắc nhiều bệnh tật.

3 kiểu nhà nếu có tiền cũng không nên mua nếu không muốn 'tán gia bại sản' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không mua ngôi nhà ở vị trí có gió thổi to thổi thẳng vào nhà

Trước khi thực hiện giao dịch mua bán nhà đất, bạn nên đi kiểm tra môi trường xung quanh một vòng để thấy rõ những bất cấp đang tồn tại. Nếu khu vực đó có gió to và mạnh thì không nên mua. Ngược lại nếu gió nhẹ mà nóng thì cũng không phải là một nơi ở thích hợp vì không khí sẽ không lưu thông được nhiều.

Môi trường tốt nhất dành cho bạn và gia đình phải là nơi có gió thổi nhẹ và không khí trong lành, thoáng mát. Môi trường lí tưởng nhất để ở là nơi có gió thổi nhẹ, không khí trong lành, mát dịu và sảng khoái.

Nhà vệ sinh đặt ở vị trí trung cung

3 kiểu nhà nếu có tiền cũng không nên mua nếu không muốn 'tán gia bại sản' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì theo phong thuỷ, vị trí trung cung là vị trí trung tâm của căn nhà. Đây là vị trí trang trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến vận khí của gia chủ.

Do đó ở vị trí này, chuyên gia phong thuỷ kiến nghị các gia đình nên đặt bàn thờ, đặt bàn ghế tiếp khách hoặc để trống tuỳ vào thiết kế của mỗi gia đình, tuy nhiên tuyệt đối không được đặt nhà vệ sinh vào vị trí trung cung.

Vì trong phong thuỷ nhà vệ sinh thường mang những thứ không sạch sẽ. Nếu đặt nhà vệ sinh ở vị trí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh tài lộc của nam gia chủ. Do vậy nếu thấy căn nhà có nhà vệ sinh đặt ở vị trí trung tâm thì không nên mua.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Có những món đồ nếu bạn đặt sai vị trí hoặc vì lý do nào đó mà cứ giữ lại không chịu vứt bỏ thì theo phong thủy nó sẽ khiến gia đình lụi bại.

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