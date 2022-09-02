3 điểm quan trọng cần đặc biệt lưu ý khi chọn mua chung cư nếu muốn gia đình bình an, làm ăn phát đạt

Khi mua nhà, hãy kiểm tra kỹ thiết kế của căn hộ mình định chọn và tránh chọn những nơi có nhà vệ sinh của tầng trên nằm đè lên khu vực bếp hoặc bàn thờ của căn hộ phía dưới. Theo phong thủy , kiểu thiết kế này sẽ tác động xấu tới căn hộ ở phía dưới. Điều này gây ra hiệu ướng tương tác khí xú uế đè nặng lên khu vực bếp hay bàn thờ.

Hiện nay, các tòa nhà chung cư đều thiết kế khu vực bếp và nhà vệ sinh chạy theo trục kỹ thuật có sẵn của toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên cũng tùy theo kích cỡ của các căn mà sự bài trí trong căn hộ cũng sẽ có chênh lệch nên tốt nhất hãy kiểm tra thiết kế căn hộ trước khi quyết định mua.

Đây là một kiêng kỵ chung về nhà ở chứ không riêng gì căn hộ chung cư. Khi mua nhà, gia chủ nên tránh chọn những căn có hình dạng méo mó hoặc khuyết một góc lớn. Đây là dấu hiệu không tốt trong phong thủy khiến nhiều người mất tài lộc. Nó cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến việc bài trí nội thất trở nên khó khăn.

Tốt nhất nên chọn những căn hộ chung cư hoặc mảnh đất có hình dạng vuông vức.

Trong trường hợp không thể lựa chọn, gia chủ có thể khắc phục bằng cách treo một chiếc gương lớn tại góc khuyết để tạo cảm giác tròn đầy cho căn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Chung cư có phòng tắm ở giữa nhà

Một trong những ngôi nhà phạm phong thủy nặng đó là có thiết kế phòng tắm, nhà vệ sinh ở giữa nhà. Đối với nhiều thiết kế hiện đại, để tiện dụng và theo đuổi phong cách trang trí, có người vẫn chọn những căn hộ có thiết kế phòng tắm, nhà vệ sinh ở giữa nhà.

Tuy nhiên, nhà có thiết kế như vậy là phạm phong thủy. Phòng tắm là nơi chứa nhiều uế khí. Dù cho giữ sạch sẽ, thông thoáng đến đâu thì nơi này cũng chứa nhiều vi khuẩn và âm khí của cống thoát nước nên việc đặt giữa nhà (Trung cung) sẽ phá hỏng mạch khí lành của toàn bộ ngôi nhà.

Phòng tắm nằm ở giữa nhà, mùi hôi và ẩm ướt có thể lan sang các phòng khác. Quá trình này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần của con người, về lâu dài sẽ gây bất lợi cho tài vận của người cư ngụ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.