Tổng hợp 6 vật phẩm phong thủy mang tài lộc, thịnh vượng mà gia đình nào cũng nên có

Mỗi năm được kết nối với một con giáp riêng và chung thay đổi luôn phiên theo một thứ tự nhất định. 12 con vật đại diện cho sự hài hòa, cân bằng giữa tính cách của tất cả các thành viên trong gia đình. Gia chủ có thể trưng bày tranh ảnh, các loại bùa, đồ trang trí có biểu tượng 12 con giáp trong nhà để cầu may mắn.

Là vật phẩm giúp gia chủ hòa hợp, tăng cường nhân duyên, đem lại bình an, may mắn. Dây gồm 3 hồ lô tượng trưng cho Thiên - Địa - Nhân chế tác từ gỗ đào (loại gỗ có tính kị tà, hóa sát).

Trên thân hồ lô có khắc chữ Hỷ và hình Tiên Đồng - Ngọc Nữ với mong cầu nhân duyên được sinh sôi, tình cảm đôi lứa sắt son bền chặt.

Phía đầu sợi dây được kết thành hình bánh xe pháp luân (luôn luôn dịch chuyển, luân hồi) mang ý nghĩa tình cảm hòa hợp, gắn kết keo sơn. Phía cuối sợi dây là chùm quả ngũ hành giúp hòa hợp khí, cân bằng âm dương.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh phong thủy bầy cá chép

Theo các nhà phong thủy, dưới bàn ăn nên đặt tranh cá chép bởi đây là hình ảnh biểu tượng cho sự may mắn và dồi dào cho gia đình.

Trong phong thủy sau 2 linh vật chiêu tài kim tiền là tỳ hưu và thiềm thừ bằng đồng, cá chép cũng được xem là linh vật phong thủy có khả năng chiêu tiền kim tài, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ với hình ảnh cá chép ngậm ngọc.

Nếu để hình ảnh cá chép trong phòng ăn sẽ giúp các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, gia đình thuận hòa, mọi việc thuận lợi.

Quả cam

Theo quan niệm phong thủy, quả cam mang nguồn năng lượng dồi dào, sôi động, giống như mặt trời giữa ban ngày. Màu sắc, mùi vị và hương thơm của quả cam sẽ giúp bạn cảm thấy phấn chấn, tràn trề năng lượng.

Ngoài ra, trong phong thủy, quả cam còn được sử dụng để khai thông không gian, xua tan năng lượng tiêu cực và sự trì trệ. Bạn có thể đặt một đĩa cam tươi lên bàn bếp hoặc phòng khách để giữ cho nguồn năng lượng tích cực luôn chảy trong nhà. Ngoài tra, treo tranh hoặc đồ vật trang trí với hình ảnh màu cam cũng có thể mang lại may mắn.

Tranh đôi chim công

Chim công là biểu tượng cho sự thủy chung tình yêu lứa đôi và hạnh phúc. Ngoài ra, đôi chim công còn mang lại sự may mắn, cát tường như ý. Mang đến sự giàu sang, phú quý, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Đây là món quà tặng rất ý nghĩa và phù hợp khi làm quà mừng đám cưới, kỷ niệm ngày cưới.

Đồng xu vàng

Những đồng xu vàng này có hình tròn với một lỗ vuông ở trung tâm đại diện cho sự hòa hợp của trời và đất. Theo người xưa, ba đồng tiền xu được buộc dây đỏ và để trong túi sẽ mang lại cho bạn rất nhiều may mắn.

Ngoài ra, gia chủ có thể treo chín đồng xu phía trên cửa trước của ngôi nhà để hút tài lộc và may mắn vào nhà bạn. Treo sáu đồng xu trong xe ô tô giúp mang lại những chuyến đi vui vẻ và những điều tốt đẹp mỗi khi bạn đi xa.

Còn nếu dán chín đồng xu vào mặt dưới của bàn làm việc hoặc dán ba đồng xu cho tất cả các tập tài liệu quan trọng thì công việc sẽ luôn thuận lợi, thành công.



Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.