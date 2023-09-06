Tôi không thể để anh ta chà đạp tình cảm và coi thường tôi đến như vậy. Tôi muốn buông tay nhưng tôi phải khiến anh ta hiểu những gì tôi đã chịu đựng và trải qua.

Với phụ nữ, chẳng có điều gì đau đớn bằng việc chồng lên giường với người đàn bà khác. Ngay giây phút biết chồng ngoại tình, tôi cảm giác như có tảng đá đè nặng lên ngực khiến mình không thể thở nổi. Đau khổ nhưng tôi vẫn tự nhủ biết đâu bạn mình nhìn nhầm người. Thế giới này có biết bao người giống nhau, gã đàn ông bước ra từ khách sạn đó biết đâu không phải chồng tôi. Rồi tôi lẳng lặng theo dõi chồng và cay đắng thừa nhận đó là sự thật. Ảnh minh họa: Internet Nhân tình của chồng chẳng ai khác là cô bạn thân của anh ta vẫn hay đến chơi nhà tôi. Giá như đó là người đàn bà tôi không quen biết thì nỗi đau không lớn thế này. Cô ta thỉnh thoảng đến chơi nhà, mua cho con tôi vài hộp bánh. Cô ta và chồng tôi diễn khéo đến mức tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì về mối quan hệ của họ. Thậm chí tôi đã từng tâm sự nhiều chuyện cho cô ta nghe. Vậy mà khốn nạn thay, sau lưng tôi họ có thể nhẫn tâm làm điều đó.

Khi tôi đưa ra những tấm hình, chồng tôi thừa nhận và xin lỗi. Anh ta hứa sẽ thay đổi, cắt đứt mà toàn tâm toàn ý quay về. Tôi muốn ly hôn nhưng vì 2 đứa con nên gạt nước mắt tha thứ. Nhưng khi tôi đang cố vá víu nỗi đau trong lòng thì phát hiện anh ta vẫn qua lại với nhân tình. Vậy là chồng tôi vẫn diễn kịch trước mặt tôi. Đàn bà bị phản bội, nỗi đau trong lòng nhấn chìm tôi xuống. Những ngày tháng đã từng hạnh phúc bây giờ lại khiến tôi dằn vặt, khổ sở nhất. Tôi không thể để anh ta chà đạp tình cảm và coi thường tôi đến như vậy. Tôi muốn buông tay nhưng tôi phải khiến anh ta hiểu những gì tôi đã chịu đựng và trải qua.

Ảnh minh họa: Internet Tôi trở thành người đàn bà ngoại tình. Tôi chẳng hề rung động hay có cảm xúc gì với người đàn ông này nhưng tôi mặc kệ tất cả. Tôi như con thiêu thân lao vào đống lửa. Vài tháng sau, chồng tôi biết vợ ngoại tình. Anh ta gào thét, quát thát, đập phá đồ đạc trong nhà như con thú bị thương. Anh ta gọi tôi bằng những từ thấp kém, bảo tôi lăng loàn, đĩ thỏa. Tôi ngồi im nghe anh ta gào thét và hả hê khi biết rằng anh ta đang đau đớn vì bị phản bội. Khi thấy tôi im lặng, không thanh minh không phản kháng anh ta khựng lại và khi thấy sự hả hê trên mặt tôi anh ta chợt hiểu ra tất cả. Tôi bảo với anh ta rằng: “Tôi và anh có khác gì nhau đâu. Tôi ngoại tình là lăng loàn đĩ thõa còn anh ngoại tình thì bị gọi bằng gì? Khi anh 5 lần 7 lượt lừa dối tôi để lên giường với ả kia anh có biết tôi đau thế nào? Bây giờ anh biết rồi đó. Tôi cũng chẳng thèm ở lại cuộc hôn nhân này làm gì, ly hôn đi”. Ảnh minh họa: Internet Nhiều người trách tôi dại dột và nông cạn khi chọn cách này để trả thù chồng ngoại tình. Nhưng dù đúng hay sai, tôi vẫn muốn anh ta nếm trải nỗi đau thấu tâm can khi bị người đầu ấp tay gối của mình phản bội. Cho ta anh nếm trải cảm giác đó rồi tôi quay lưng đi cũng chưa muộn.

Bắt quả tang vợ ngồi ăn với nhân tình, chồng lao vào nhà hàng tát vợ như trời giáng Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera ghi lại hình ảnh người chồng bắt quả tang vợ cùng người tình đang ngồi ăn uống sau một thời gian theo dõi nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

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