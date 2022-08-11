Bắt quả tang vợ ngồi ăn với nhân tình, chồng lao vào nhà hàng tát vợ như trời giáng

Ngoại tình 11/08/2022 14:10

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera ghi lại hình ảnh người chồng bắt quả tang vợ cùng người tình đang ngồi ăn uống sau một thời gian theo dõi nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, hình ảnh cắt ra từ đoạn clip cho thấy, một người đàn ông mặc áo xanh thái độ tức giận hùng hổ bước vào bên trong cửa hàng, anh chàng bước đến chiếc bàn nơi có một phụ nữ và 2 người đàn ông đang ngồi. Sau khi đến xác nhận thấy đúng là vợ mình, người đàn ông nên vung tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ này khiến cô ngã gục luôn xuống ghế, dường như bất tỉnh.

Bắt quả tang vợ ngồi ăn với nhân tình, chồng lao vào nhà hàng tát vợ như trời giáng - Ảnh 1
Người chồng bắt quả tang vợ đi ăn với 2 người đàn ông (Ảnh: Cắt từ clip)

 Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này tấn công người ngồi đối diện bằng những vật dụng trên bàn. Sau khi hành hung người kia, người đàn ông còn tấn công vũ lục vào đầu người đàn ông áo đen ngồi cạnh.

Bắt quả tang vợ ngồi ăn với nhân tình, chồng lao vào nhà hàng tát vợ như trời giáng - Ảnh 2
Xác minh đúng là vợ mình, người chồng ra tay dùng vũ lực. (Ảnh: Cắt từ clip)
Bắt quả tang vợ ngồi ăn với nhân tình, chồng lao vào nhà hàng tát vợ như trời giáng - Ảnh 3
Người chồng tiện tay "xử" luôn tình địch của vợ. (Ảnh: Cắt từ clip)

 Chứng kiến cảnh hỗn loạn, những thực khách có trong nhà hàng hoảng loạn tháo chạy, nhân viên phục vụ  cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường vì sợ hãi. Hậu quả, cả ba nạn nhân đều bị thương, người phụ nữ là vợ của kẻ hành hung, còn một trong hai người đàn ông bị đánh được xác định là người tình bên ngoài của cô này

Được biết, sự việc trên xảy ra tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Cô gái phát hiện mình bị cắm sừng từ hành động khác thường của bạn trai, pha xử lí cao tay khiến cư dân mạng đồng loạt thán phục

Cô gái phát hiện mình bị cắm sừng từ hành động khác thường của bạn trai, pha xử lí cao tay khiến cư dân mạng đồng loạt thán phục

Đến cuối cùng, cô nàng vẫn cảm thấy may mắn khi giải quyết sớm vấn đề này. Kẻ đáng thương nhất trong tình yêu là khi bị lừa dối mà chẳng biết được.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đánh vợ ngoại tình chồng lao vào nhà hàng tát vợ đánh vợ bắt quả tang ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau