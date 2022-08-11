Bắt quả tang vợ ngồi ăn với nhân tình, chồng lao vào nhà hàng tát vợ như trời giáng

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera ghi lại hình ảnh người chồng bắt quả tang vợ cùng người tình đang ngồi ăn uống sau một thời gian theo dõi nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
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Cụ thể, hình ảnh cắt ra từ đoạn clip cho thấy, một người đàn ông mặc áo xanh thái độ tức giận hùng hổ bước vào bên trong cửa hàng, anh chàng bước đến chiếc bàn nơi có một phụ nữ và 2 người đàn ông đang ngồi. Sau khi đến xác nhận thấy đúng là vợ mình, người đàn ông nên vung tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ này khiến cô ngã gục luôn xuống ghế, dường như bất tỉnh.
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này tấn công người ngồi đối diện bằng những vật dụng trên bàn. Sau khi hành hung người kia, người đàn ông còn tấn công vũ lục vào đầu người đàn ông áo đen ngồi cạnh.
Chứng kiến cảnh hỗn loạn, những thực khách có trong nhà hàng hoảng loạn tháo chạy, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường vì sợ hãi. Hậu quả, cả ba nạn nhân đều bị thương, người phụ nữ là vợ của kẻ hành hung, còn một trong hai người đàn ông bị đánh được xác định là người tình bên ngoài của cô này
Được biết, sự việc trên xảy ra tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.