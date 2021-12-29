Tiểu tam giật điện thoại chính thất khi bị bắt quả tang ngoại tình, khẳng định chắc nịch: Đi lần đầu và chưa làm gì cả

Ngoại tình 29/12/2021 07:15

Sau một hồi được sự hướng dẫn của mọi người, cuối cùng tiểu tam cũng đã mở được cửa phòng. Người vợ đến hỏi "thế nào?". "Trà Xanh" vội đáp: "Em lần đầu tiên chưa làm gì cả".

 

Đành rằng ngoại tình vốn đã sai trái với phát luật và tòa án lương tâm, tuy nhiên ngoại tình mà vẫn hung hăng, "mồm 5 miệng 10" như đoạn video ghi lại cảnh "tiểu tam" giật chồng dưới đây lại khiến nhiều người phẫn nộ.

Được biết đoạn video này ghi lại cảnh bắt ghen tại một nhà nghỉ. Thời điểm này, người vợ cùng bạn bè đến tận nhà nghỉ bắt quả tang chồng và cô hàng xóm. Chứng kiến hàng xóm đang trong phòng khoá trái, người vợ bức xúc nói vọng vào: "Bạn bè anh em hàng xóm với nhau đừng làm với nhau đừng có làm như thế, xấu hổ lắm! Ông H. ông ý đi nhiều lần rồi đâu phải mỗi mình mày". Phía trong, "tiểu tam" cố loay hoay mở cửa.

Sau một hồi được sự hướng dẫn của mọi người, cuối cùng tiểu tam cũng đã mở được cửa phòng. Người vợ đến hỏi "thế nào?". Ả vội đáp: "Em lần đầu tiên chưa làm gì cả".

Tiểu tam giật điện thoại chính thất khi bị bắt quả tang ngoại tình, khẳng định chắc nịch: Đi lần đầu và chưa làm gì cả - Ảnh 1

Ngay sau đó, hội bạn của người vợ đến kéo cả cô hàng xóm, người chồng vào phòng để phân xử: "Không phải nói nhiều, không có gì tự dưng hai người vào nhà nghỉ làm gì".

Người chồng khi bị bắt quả tang thì chỉ biết đứng im lặng lắng nghe “tòa phân giải”, còn tiểu tam thì hung dữ hơn khi chỉ tay, giật điện thoại không cho quay clip.

Đoạn video đã thu hút được rất nhiều lượt xem và bình luận của cư dân mạng như:

-Tiểu tam chất quá, sai rồi mà còn gáy rõ to

-Thời đại gì mà tiểu tam lên ngôi, gặp mình là không có hiền như chị vợ này đâu

-Chị vợ cũng hiền đấy, gặp mình thì… u là trời

 

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“Xưa nay tôi chưa từng thấy một người nào mặt dày như thế. Là công chức mà hắn ta dám chạy vào nhà ngoại tình với phụ nữ có gia đình trước mặt con cái. Giờ hắn ta còn dọa giết tôi, giết gia đình tôi”, người chồng chia sẻ.

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Từ khóa:   #ngoại tình #Tiểu tam bị đánh ghen #Chồng ngoại tình

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