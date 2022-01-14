Cô gái phát hiện mình bị cắm sừng từ hành động khác thường của bạn trai, pha xử lí cao tay khiến cư dân mạng đồng loạt thán phục

Ngoại tình 14/01/2022 05:32

Đến cuối cùng, cô nàng vẫn cảm thấy may mắn khi giải quyết sớm vấn đề này. Kẻ đáng thương nhất trong tình yêu là khi bị lừa dối mà chẳng biết được.

Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết để chia sẻ chuyện bạn trai ngoại tình. Suốt từ lúc yêu, dù chẳng bao giờ quan tâm hay xâm phạm quyền riêng tư của bạn trai nhưng cô gái cũng không thấy điều gì lạ. Tuy nhiên, cho đến 2 tháng gần đây, cô bắt đầu thấy người yêu thay đổi dần. Điều đó xảy đến trong việc sử dụng điện thoại liên lạc của anh ta. 

Cô gái phát hiện mình bị cắm sừng từ hành động khác thường của bạn trai, pha xử lí cao tay khiến cư dân mạng đồng loạt thán phục - Ảnh 1

Với phụ nữ, đặc điểm hay thói quen của bạn trai là một điều họ nắm chắc trong tay. Bởi vậy, chỉ cần sự thay đổi của đối phương là chị em tha hồ suy đoán, suy luận để tìm ra nguyên nhân chính.

Cô nhớ lại: “Mỗi lần người yêu mình dùng điện thoại xong thì một là cất ngay vào túi áo hoặc túi quần, hai là để điện thoại trước mặt hay để ra xung quanh nhưng lại úp mặt điện thoại xuống, ba là điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, trước thì còn vứt lung tung. Bắt đầu thấy sự lạ, mình ‘nắn gân’ bằng câu hỏi vu vơ: ‘Anh dạo này có gì giấu em không?’. Đương nhiên anh ấy chối đây đẩy và bảo mình nghi ngờ linh tinh. Mình cũng thoải mái đáp lại rằng chỉ hỏi thôi chứ chẳng có vấn đề gì cả”.

Nói thì nói vậy song những điều thay đổi của bạn trai khiến cô nàng lúc nào cũng băn khoăn. Tiếp đó, anh ta cố gắng thoải mái bình thường như xưa nhưng lại lộ ra nhiều điều bất thường. Ví dụ có cuộc gọi đến thì anh ta chẳng dám nghe với lí do số lạ ngại nghe, có chuyện gì thì người ta sẽ gọi lại.

Cô gái phát hiện mình bị cắm sừng từ hành động khác thường của bạn trai, pha xử lí cao tay khiến cư dân mạng đồng loạt thán phục - Ảnh 2

Nhưng anh ấy toàn gọi lại số đó lúc mình không có mặt. Nghĩ chắc chắn không ổn bởi những tin nhắn Zalo hay facebook anh cũng chơi chiêu ẩn hết đi, không hiện báo lên màn hình lúc có ai nhắn đến nữa. Những sự bất thường này có thể người trong cuộc không nhận ra nhưng mình thì nắm rất rõ. Mình đã nghĩ ngay đến chuyện bị 'cắm sừng'. Bởi vậy, một hôm, mình quyết định nói thẳng.

‘Em biết hết rồi, anh không cần giấu giếm nữa đâu, không đi được cùng nhau thì chia tay thôi’, mình nói vậy. Đương nhiên, anh ta hoảng hốt lắm rồi. Nhìn nét mặt, mình càng cho rằng điều suy đoán người yêu ‘cắm sừng’ là chính xác. Mình lại tiếp tục bảo rằng đây là cơ hội cuối cùng. ‘Em không phải là đứa ngu, đừng để em nói ra rồi kết thúc mối quan hệ trong êm đẹp’. Đến lúc này, anh ta bắt đầu hỏi thẳng mình: ‘Giờ em muốn giải quyết thế nào đây?”, cô gái kể.

Chính câu nói này đã thể hiện rõ ràng rằng bạn trai cô đã mắc lỗi. Anh ta đồng ý nói chuyện và đúng như cô dự đoán, có người thứ ba chen vào mối quan hệ này. Ngay sau đó, cô gái vẫn bình tĩnh để tìm hiểu vấn đề, xem đối phương là ai, vì lí do gì mà người yêu mình lại cắm sừng như vậy.

Cô gái phát hiện mình bị cắm sừng từ hành động khác thường của bạn trai, pha xử lí cao tay khiến cư dân mạng đồng loạt thán phục - Ảnh 3

Thật ra việc mình bình tĩnh có lẽ do quá thất vọng. Mình nghe mọi chuyện chỉ để xác minh anh ta có ngoại tình hay không thôi chứ không phải nghe để giải quyết. Đơn giản bởi trong mắt mình, đã phản bội thì làm gì còn cơ hội bên nhau nữa. Bởi vậy, sau khi nghe rõ ràng anh ta thú nhận thích cô gái khác, mình đứng dậy tát thẳng vào mặt 2 cái, 1 phần để bõ tức, phần khác để hắn biết nhục là thế nào”, cô gái tiếp tục kể.

Đến cuối cùng, cô nàng vẫn cảm thấy may mắn khi giải quyết sớm vấn đề này. Kẻ đáng thương nhất trong tình yêu là khi bị lừa dối mà chẳng biết được. Dân mạng đọc xong câu chuyện đều cảm thấy hả hê với pha xử lý mạnh tay cuối cùng của cô nàng.

Đã hết yêu thì mạnh dạn chia tay rồi tìm đến mối quan hệ mới. Kẻ "bắt cá hai tay" thì việc bị trừng phạt chẳng ai có thể bênh vực nổi. Các cô gái cũng hãy coi đây là bài học kinh nghiệm. Thấy đối phương bất thường thì hãy để ý ngay nhé!

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