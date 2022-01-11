Vợ hẹn hò với trai 'LẠ' ở khách sạn, chồng và bố bắt tại trận, CĐM lắc đầu 'ê chề không để đâu cho hết'!

Đánh ghen vẫn đang là chủ đề nóng được dư luận quan tâm trong suốt thời gian gần đây.

Có vẻ như chúng ta đã quá quen thuộc với cảnh vợ đánh ghen chồng hoặc ngược lại, tuy nhiên mới đây đoạn video ghi lại cảnh người chồng dẫn bố vợ đến tận nhà nghỉ, phát hiện vợ cùng với một người đàn ông đang ở chung 1 căn phòng lại khiến cho dân tình được phen ngã ngửa vì màn đánh ghen độc lạ này.

Xem kỹ đoạn video có thể thấy lúc này anh chồng quay điện thoại, để cho bố vợ tra hỏi: "Bác hỏi mày có nói không? Tao là bố nó, tao hỏi mày có nói không? Trả lời bác mày là thằng nào?".

Cô vợ đang ngồi trên giường, lặng thinh từ đầu không dám nói gì thêm. Gã tình nhân ngồi dưới ghế khép nép đáp lại: "Bạn". Người đàn ông luống tuổi cay đắng vạch mặt tiếp: "Bạn? Bây giờ nó có vợ có con, bây giờ nó đi vắng vợ nó ở nhà, chúng bay bạn bè như thế này thì... Chúng bay phá tan nát hạnh phúc của nó. Mày có vợ con chưa?"

Nhân tình đáp gọn lỏn: "Có rồi". Cô vợ đang ngồi ở giường bỗng bật dậy, đi ra ngoài.

Sau khi đoạn video được đăng tải, đa số cư dân mạng đều lên án hành vi ngoại tình sai trái của người vợ, nhưng số khác cũng khen anh chồng đã xử lý bình tĩnh, không dùng vũ lực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-hen-ho-voi-trai-la-o-khach-san-chong-va-bo-bat-tai-tran-cdm-lac-dau-e-che-khong-de-dau-cho-het-445365.html