Theo như những thông tin đầu tiên thì một người đàn ông họ Chu không hài lòng với chuyện ly hôn với vợ mình là cô Trần. Được biết, cô Trần và chồng mình đã cơm không lành canh chẳng ngọt suốt thời gian qua. Bởi thế, họ quyết định ly hôn ngay sau đó.

Ngày 26/12 vừa qua, tại Đài Loan đã diễn ra một vụ đánh ghen gây xôn xao cộng đồng mạng. Sự việc này sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bởi thế, khi chuyện ly hôn giải quyết xong xuôi, cảm thấy không cam lòng, họ Chu bắt tay vào hành động. Anh ta đã mua bom xăng và đến thẳng nhà của người sếp họ Hoàng để thực hiện màn đánh ghen của mình.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc mối quan hệ vợ chồng, người đàn ông họ Chu vẫn cảm thấy không hài lòng. Hơn nữa, anh ta luôn cho rằng trong thời gian hôn nhân, vợ mình đã có quan hệ ngoài luồng với ông sếp họ Hoàng.

Vừa thấy người đàn ông đó xuất hiện, anh Chu đã ném bom xăng thẳng vào nhà và gây ra một vụ nổ. Tất cả mọi người đều hoang mang, ngay sau đó, cảnh sát đã được gọi đến.

Anh Hoàng bị bỏng đến 60% cơ thể và hiện tại vẫn phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Bản thân họ Chu cũng bị thương nhẹ sau vụ nổ đó. Rõ ràng, hành vi đánh ghen dù sự việc chưa xác thực được đúng sai như thế này rất đáng lên án.

Được biết, sau khi bị giải về thẩm vấn, họ Chu khai rằng vì ghen tuông và nghi ngờ vợ nên mới làm ra hành động như trên. Về phần cô vợ họ Trần, cô cũng khai báo rằng chồng mình có tiền án bạo hành gia đình. Vì không thể chịu đựng được nữa nên cô mới quyết định ly hôn.

Thậm chí sau khi ly hôn, cô cũng đã đệ đơn tố cáo chuyện chồng bạo hành suốt thời gian hôn nhân. Chỉ vì chồng đánh đập nên cô mới quyết định chấm dứt chứ không liên quan đến người đàn ông khác. Họ cũng chẳng có người thứ ba nào chen chân vào.

Đúng là ghen tuông khiến cho người ta đôi khi mù quáng hết sức. Đến cuối cùng, xử lý chuyện tình cảm bằng bạo lực chẳng thể thành công nổi. Chưa kể nó còn là tác nhân gây nên những hậu quả đáng tiếc mà hối hận cũng chẳng kịp nữa.