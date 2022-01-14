Phát hiện người yêu và bạn thân lén lút qua lại, cô gái có màn 'bóc phốt' không thể chối cãi khiến dân mạng hả hê

Ngoại tình 14/01/2022 04:34

Bạn thân vẫn đắm chìm vào việc bí mật nhắn tin với bạn trai Emmy khi chính cô đang nằm ngay sau lưng mình. 

Nhiều trường hợp éo le liên quan đến chuyện bạn thân và người yêu khiến người ta phải nâng mức cảnh giác lên thật cao. Mới đây, một người dùng TikTok tên Emmy mới đây đã chia sẻ lên mạng xã hội này video ngắn không lời nhưng lại có một dòng chữ gây sốc: "Cô ấy đang nhắn tin với bạn trai tôi". Cô ấy ở đây không ai khác chính là người bạn rất thân nhưng là "thân ai nấy lo" của cô.

Người ta thường nói rằng yêu ai cũng được nhưng tuyệt đối không được yêu bạn trai cũ của bạn thân, thân ai cũng được nhưng tuyệt đối không được thân bạn trai của bạn thân. Đúng là cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Bởi câu chuyện của Emmy đã chứng minh được rằng phạm những điều cấm kỵ trên thì bạn sẽ mất cả tình yêu lẫn tình bạn.

Phát hiện người yêu và bạn thân lén lút qua lại, cô gái có màn 'bóc phốt' không thể chối cãi khiến dân mạng hả hê - Ảnh 1

Video của Emmy mới được đăng tải đầu tuần này nhưng đã ngay lập tức thu hút đến 2,5 triệu lượt xem, một con số khá khủng trên TikTok. Trong video đề dòng chữ: "Cô ấy đang nhắn tin với người yêu tôi", cô quay bằng camera trước lấy khung cảnh là cô và bạn thân đang nằm chơi trên giường nhưng quay lưng về phía nhau.

Vì nằm đấu lưng nên bạn thân nghĩ rằng Emmy đang mải mê lướt mạng. Vì thế, cô bạn đã mất cảnh giác khi nhắn tin cho bạn trai của Emmy. Không dừng lại ở việc nhắn tin, hai người họ còn gọi video cho nhau. Người bạn tệ bạc thậm chí còn phóng to camera phía mình lên để bạn trai bên kia không phát hiện ra Emmy đang nằm cùng với cô ta trên giường.

Thế nhưng, toàn bộ chuyện này đã bị Emmy phát giác. Thay vì trực tiếp hỏi tội bạn thì cô âm thầm quay video này và đăng lên mạng xã hội, như một dấu chấm hết cho tình bạn lâu năm của hai người.

Trong video, biểu cảm của Emmy thật sự không lấy gì làm vui vẻ. Cô chắc chắn rất sốc và thất vọng với hành vi của bạn trai và bạn thân của mình. Đúng thật người đời nói không sai, không nên để bạn thân và người yêu thân nhau quá, không thì mất cả chì lẫn chài lúc nào không hay.

Phát hiện người yêu và bạn thân lén lút qua lại, cô gái có màn 'bóc phốt' không thể chối cãi khiến dân mạng hả hê - Ảnh 2

Chưa xét đến nội dung cuộc trò chuyện giữa bạn thân và người yêu của Emmy như thế nào. Cũng không biết là hai người này có đang tán tỉnh nhau hay chỉ đơn giản trò chuyện về một sở thích chung nhưng việc lén lút nhắn tin, gọi điện và liên lạc quá mức thân mật của họ là hoàn toàn sai trái. 

Trong tình huống này, bạn trai của Emmy cũng có lỗi rất lớn. Ngay từ đầu anh ta  không vạch rõ ranh giới với cô bạn kia và thân thiết quá mức cho phép mà không hề nói một lời về quan hệ hai người với người yêu mình.

Thông thường, với hai mối quan hệ đều rất quan trọng với mình là người yêu và bạn thân nhất thì bạn sẽ muốn họ gặp gỡ và quen biết nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ phát triển đến mức độ lén nhắn tin với nhau sau lưng bạn thì thật sự không thể chấp nhận được. Nó thể hiện sự không tôn trọng người yêu, người bạn thân của mình, là Emmy.

Phát hiện người yêu và bạn thân lén lút qua lại, cô gái có màn 'bóc phốt' không thể chối cãi khiến dân mạng hả hê - Ảnh 3

Người xem video cũng để lại rất nhiều bình luận. Rất nhiều người tức giận và phẫn nộ trước hành vi của bạn thân cô. 

- "Thật muốn đạp ngay cho một cái xuống giường! Bạn với chả bè!"

- "Hãy lịch sự mời cô ta ra khỏi nhà ngay thôi",

"Tôi dẫn bạn thân đi ăn cùng bạn trai và sau hôm đó, tôi chính thức mất bạn trai". 

Đây cũng là một bài học lớn đối với những cặp đôi yêu nhau. Người ta nói chuyện đừng để bạn thân và người yêu ở gần chẳng phải vô căn cứ. Hãy thật sự cảnh giác và cẩn thận trong những mối quan hệ để không gặp phải tình cảnh chán nản như cô nàng Emmy.

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