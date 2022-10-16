9 ngành nghề có tỷ lệ phụ nữ dễ ngoại tình cao nhất, chồng không giữ chặt lại mất vợ lúc nào không hay!

Ngoại tình 16/10/2022 18:46

Ngoại tình có thể thỏa mãn nhu cầu nhất thời nhưng hậu quả để lại mới là mãi mãi. Hãy xem, phụ nữ làm ngành nghề nào dễ lừa dối bạn đời nhất?

Theo kết quả của trang Victoria Milan - một trang web hẹn hò được thiết kế để mọi người tìm kiếm những mối quan hệ bí mật, ngoài luồng - đã tiến hành một khảo sát với 5658 phụ nữ đã hoặc đang lừa dối bạn đời về mối quan hệ của mình với người khác.

Kết quả cho thấy, 65% phụ nữ thừa nhận rằng họ có các mối quan hệ ngoài hôn nhân tại nơi làm việc. Tuy nhiên, 85% số người được hỏi không muốn làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp dù họ rằng mối tình vụng trộm này làm cho cuộc sống thú vị và vui vẻ hơn.

Theo khảo sát của trang web Victoria Milan, dưới đây là 9 ngành nghề dễ phát sinh những cuộc tình bí mật, lừa dối bạn đời:

1. Tài chính (bao gồm môi giới, ngân hàng, các nhà phân tích): 21%

2. Hàng không (bao gồm phi công, tiếp viên chuyến bay, phụ trách bay): 19%

3. Y tế (bác sĩ, y tá): 15%

4. Kinh doanh (CEO, nhà quản lý, thư ký): 12%

5. Thể thao (vận động viên, hướng dẫn viên, người đại diện): 11%

6. Nghệ thuật (chẳng hạn như nhạc sĩ, người mẫu, diễn viên, nhiếp ảnh gia): 7%

7. Công nghiệp dịch vụ giải trí về đêm (DJ, vũ công, người phục vụ): 6%

8. Pháp lý (luật sư, thư ký, các công tố viên, thẩm phán): 5%

9. Truyền thông (báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông): 4%

Các lĩnh vực khác chiếm 2% trong cuộc khảo sát này.

9 ngành nghề có tỷ lệ phụ nữ dễ ngoại tình cao nhất, chồng không giữ chặt lại mất vợ lúc nào không hay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài khảo sát của trang web Victoria Milan, một cuộc điều tra xã hội khác của diễn đàn về vấn đề ngoại tình công sở được thực hiện với 500 người tình nguyện tham gia, độ tuổi từ 20-60 cho thấy: 70% nam giới và 50% nữ giới cho rằng chuyện vụng trộm ngoài hôn nhân rất hay xảy ra.

50% nam giới tham gia khảo sát cho biết họ có các mối quan hệ ngoài hôn nhân ở chốn công sở vì muốn tìm các giác mới lạ.

50% nam mới và 65% nữ giới cho rằng tình cảm ngoài luồng phát sinh ở nơi làm việc do họ thường xuyên gặp gỡ nhau.

50% nam giới và 68% nữ giới khẳng định "ăn chả, ăn nem" ở nơi làm việc vì họ nhận được sự giúp đỡ trong công việc.

40% nam giới cho rằng họ muốn giải tỏa khỏi gánh nặng gia đình bằng cách tìm một mối quan hệ yêu đương bí mật.

9 ngành nghề có tỷ lệ phụ nữ dễ ngoại tình cao nhất, chồng không giữ chặt lại mất vợ lúc nào không hay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, kết quả của cuộc khảo sát này chỉ mang tính tham khảo. Hơn 5000 người tham gia khảo sát không thể đại diện cho tất cả và không phải là khuôn mẫu của mọi người. Nếu bạn đời của bạn có thuộc những ngành nghề trên, điều đó không có nghĩa là họ lừa dối bạn. Ngược lại, không phải ai làm trong những ngành nghề nay cũng sẽ ngoại tình. 

9 ngành nghề có tỷ lệ phụ nữ dễ ngoại tình cao nhất, chồng không giữ chặt lại mất vợ lúc nào không hay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   câu chuyện ngoại tình bí mật ngoại tình chuyện hôn nhân

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