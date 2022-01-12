Phía sau một cô gái tuyệt vọng muốn nhảy lầu ở Dương Châu: Làm "bé 3" được bao nuôi, 3 năm phá thai 4 lần những vẫn bị vứt bỏ

Ngoại tình 12/01/2022 10:56

Cô gái vì muốn có cuộc sống sung sướng mà chấp nhận làm "bé ba" cho người đàn ông giàu có nhưng nhận về cho mình cái kết đắng.

Nếu bạn muốn có một cuộc sống giàu sang nhưng mà không muốn tự mình nỗ lực thì phải làm sao? Rất nhiều người sẽ cho rằng đó chính là tìm một người bao dưỡng. Bao dưỡng ở đây chính là một mối quan hệ được hình thành bởi tiền, là một cuộc giao dịch dựa trên lợi ích của đôi bên. Thoạt nhìn thì đó không cần phải trả giá gì, chỉ có hưởng thụ thì có thể thu về cho mình cuộc sống sung sướng nhưng thật sự có đúng như thế không?

Phía sau một cô gái tuyệt vọng muốn nhảy lầu ở Dương Châu: Làm 'bé 3' được bao nuôi, 3 năm phá thai 4 lần những vẫn bị vứt bỏ - Ảnh 1

Mới đây, một bài báo ở Trung Quốc đã đăng tải tin tức về một người phụ nữ muốn nhảy lầu tự tử tại Dương Châu nhưng đã kịp thời được báo cảnh sát cứu giúp. Lúc cảnh sát đến, người phụ nữ đó đã ngồi lơ lửng ở tầng lầu, chỉ cần động tác sơ sẩy một chút liền sẽ rơi xuống dưới ngay lập tức. Người phụ nữ đó chỉ mới đôi mươi, không biết vì sao lại nghĩ quẩn như thế.

Suy cho cùng cũng do lỗi của lười biếng mà gây nên họa cho mình. Cô gái đó là Tiểu Lệ vừa mới tốt nghiệp không bao lâu đã vô tình gặp được anh Trương. Anh Trương này tướng mạo nghiêm chỉnh, tuổi tác tuy có hơi lớn nhưng vẫn xem như là phong độ, điển trai. Quan trọng nhất là có sự nghiệp thành công, trong tay nắm giữ vài công ty đứng tên mình, gia tài hơn trăm triệu đô. Tuy rằng anh ta đã có vợ con nhưng nhìn thấy Tiểu Lệ trẻ trung, xinh đẹp so với người vợ tàn úa ở nhà thì không khỏi động lòng. Chính vì vậy mà anh ta đã cuồng nhiệt mà theo đuổi Tiểu Lệ.

Phía sau một cô gái tuyệt vọng muốn nhảy lầu ở Dương Châu: Làm 'bé 3' được bao nuôi, 3 năm phá thai 4 lần những vẫn bị vứt bỏ - Ảnh 2

Tiểu Lệ thật sự biết rõ anh ta đã có gia đình nhưng trước cám dỗ của những món đồ xa xỉ mà anh Trương kia vung tiền tặng thì cô cực kỳ hưởng thụ, cứ thể đắm chìm trong cuộc sống sung sướng, không phải cố gắng lo nghĩ kiếm tiền mà chỉ cần dựa vào nhan sắc của mình. Mối quan hệ vì tiền và tình dục của cả hai cuối cùng đã đạt được thỏa thuận bao dưỡng. Chẳng ai ngờ rằng chấp nhận thỏa thuận bao dưỡng liền khiến cho Tiểu Lệ hối hận không kịp, chính là nguyên nhân khiến cho cô muốn kết thúc mạng sống mình bằng việc nhảy lầu.

Tiểu Lệ tổng cộng được bao dưỡng 3 năm. Trong khi đó anh Trương kia đã có con cái nên không có ý định cùng vợ ly hôn, đương nhiên cũng sẽ không cho phép nhân tình như Tiểu Lệ sinh con. Trong thời gian 3 năm, Tiểu Lệ không chỉ phải sống trong cảnh gọi đến thì đến, gọi đi thì đi mà còn phải phá thai tận 4 lần. Nhiều lần nạo phá thai như vậy đối với thân thể của phụ nữ tạo nên ảnh hưởng rất lớn, có khả năng còn không thể sinh con được nữa.

Phía sau một cô gái tuyệt vọng muốn nhảy lầu ở Dương Châu: Làm 'bé 3' được bao nuôi, 3 năm phá thai 4 lần những vẫn bị vứt bỏ - Ảnh 3

Vốn nghĩ rằng bản thân cô hi sinh nhiều như thế sẽ đánh đổi được chút thương tiếc từ anh Trương. Thế mà sau khi gian tình của hai người bị phát hiện, anh Trương kia đã ngay lập tức lựa chọn vứt bỏ cô. Tiểu Lệ nghĩ đến mấy năm thanh xuân mà cô hi sinh, những gì cô đã làm chỉ đổi lại sự nhục nhã, tổn thương cho cơ thể không thể lấy tiền tài mà anh ta bỏ ra bù đắp được hết. Vì vậy mà Tiểu Lệ đã nghĩ đến việc nhảy lầu tự tử, chỉ là rốt cuộc là cô ấy tuyệt vọng đến muốn kết liễu cuộc đời thật sự hay chỉ là muốn uy hiếp anh Trương kia.

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