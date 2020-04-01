Học ngay cách làm món canh cá nấu củ lạ miệng, cực nổi tiếng ở Hải Phòng

Các nguyên liệu để chế biến món canh ngon , chuẩn vị của người Hải Phòng rất phổ biến và không đắt tiền:

Những ngày hè trời nắng nóng, mâm cơm có thêm bát canh mát ngọt, thanh nhẹ sẽ làm bữa ăn của gia đình thêm phần ngon miệng. Hãy cùng chúng tôi vào bếp để bỏ túi cách làm canh cá nấu củ lạ miệng, thơm ngon dưới đây:

- Rau răm, hành, thì là, ớt.

- Các loại gia vị: Hạt nêm, mì chính, bột canh.

Các bước chế biến

Sơ chế nguyên liệu

- Với củ canh, bạn gọt vỏ rồi rửa dưới vòi nước cho sạch. Sau đó, cắt thành từng khúc rồi dùng dao băm nhỏ. Bạn cũng có thể dùng dao nạo thành những sợi nhỏ.

Cắt củ canh thành từng khúc rồi dùng bao băm nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Cá rô phi sau khi mua về, bạn đem rửa sạch. Bạn có thể sử dụng mẹo khử mùi tanh của cá bằng cách dùng ít rượu để rửa cá. Sau đó, cắt đôi cá, cho vào nồi và luộc chín. Khi cá đã chín, để nguội rồi gỡ phần thịt cá ra để trong một tô riêng. Phần xương và đầu cá giã nhuyễn, cho vào rây lọc lấy nước

- Rau răm, hành, thì là, ớt bạn rửa cho sạch rồi để ráo nước, sau đó thái nhỏ.

Các bước làm canh cá nẩu củ

- Đầu tiên, bạn cho dầu ăn vào chảo, phi hành cho thơm rồi cho cá vào đảo đều. Nêm thêm các loại gia vị hạt nêm, bột canh, mì chính cho đậm đà.

Phi hành rồi cho phần thịt cá vào đảo đều - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đó, đặt nồi nước canh cá đã lọc lên bếp nấu sôi. Cho thêm chút gừng đã được đập dập vào nồi. Khi nước đã sôi, bạn cho phần củ canh đã được băm nhỏ vào nồi, dùng thìa khuấy đều cho củ không bị dính nồi. Tùy vào sở thích muốn ăn đặc hay loãng, bạn có thể cho thêm nước hoặc không.

- Khi nồi canh củ đã sôi, bạn cho phần cá đã xào vào nồi. Tiếp tục đảo đều tay cho đến khi canh củ và cá hòa quyện vào nhau. Để sôi lăn tăn tầm 5 phút là bạn cho các hành, thì là, rau răm đã được thái nhỏ vào rồi tắt bếp. Bạn có thể cho thêm ít ớt vào nếu muốn canh cá có vị cay.

Thành phẩm

Như vậy là chỉ vài bước chế biến đơn giản, bạn đã có bát canh cá nấu củ thơm ngon, lạ miệng.

Thành phẩm là món canh cá nấu củ hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Canh cá nấu củ thưởng thức khi nóng là ngon nhất. Món canh này có vị ngọt của cá, vị bùi của củ cộng thêm mùi thơm của các loại gia vị chắc chắn sẽ khiến ai thưởng thức đều nhớ mãi.

Chúc bạn thành công cùng món ngon với cá trên cho bữa cơm gia đình thêm đặc sắc.