Cách muối dưa leo chua ngọt ăn liền ‘giải ngán’ cực đơn giản tại nhà để bữa cơm ngày hè ngon hơn

Cách làm dưa leo chua ngọt không khó nhưng không phải ai cũng biết cách để muối dưa ăn liền và giòn ngon đúng điệu. Dưới đây là bí quyết làm dưa leo chua ngọt ăn liền cực đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Dưa leo chua ngọt là món ăn kèm được nhiều người yêu thích. Vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn của món ăn này sẽ giúp kích thích vị giác, giúp bữa ăn ngày nóng trở nên hấp dẫn hơn. Đặc biệt bạn có thể dùng dưa leo chua ngọt với cơm nóng, gỏi cuốn, bún hoặc thịt luộc đều được.

- Gia vị thông thường: nước mắm, đường…

Hướng dẫn thực hiện:

Nếu bạn dùng dưa leo non nhỏ thì có thể để nguyên quả để muối. Tuy nhiên cách này chỉ dành để muối ăn lâu ngày, khoảng 1 tuần mới có thể sử dụng. Trong trường hợp bạn muốn muối chua ăn liền thì nên thái dưa leo thành những lát mỏng hoặc thành khúc vừa ăn. Cách này sẽ giúp dưa leo thấm gia vị nhanh hơn.

Thái dưa leo thành từng lát mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngâm dưa leo trong nước muối loãng khoảng 5 phút thì rửa sạch rồi vớt ra để ráo. Tiếp đến, bạn thái dưa thành từng lát mỏng hoặc khúc đều được.

Bí quyết để dưa leo chua ngọt ngon đúng điệu chính là ở khâu pha hỗn hợp nước muối ngâm. Để dưa leo có vị chua ngọt thanh thì hãy pha nước muối ngâm theo công thức sau:

Cho các nguyên liệu gồm tỏi, ớt băm, muối, giấm, đường, bột nghệ và một chút nước lọc vào tô rồi khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Thêm bột nghệ là bí quyết để dưa leo lên men nhanh hơn.

Bí quyết để dưa leo chua ngọt ngon đúng điệu chính là ở khâu pha hỗn hợp nước muối ngâm - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp sau khi chuẩn bị cho vào nồi đun sôi đến khi các nguyên liệu hòa tan vào nhau thì nêm nếm thêm gia vị, nếu thấy có vị hơi mằn mặn, ngòn ngọt, chua nhẹ thì tắt bếp.

Cho dưa leo đã thái vào hũ thủy tinh rồi đổ nước ngâm vào ngập mặt dưa, dùng vỉ nén để dưa chìm hoàn toàn trong nước. Sau khoảng 2 ngày ngâm là bạn đã có thể sử dụng dưa leo chua ngọt. Phần dưa ăn không hết thì nên cho vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để tránh bị nẫu.

Sau khoảng 2 ngày ngâm là bạn có thể thưởng thức món dưa leo chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo chua ngọt chỉ nên ăn sau 1-2 ngày khi đã chín, lúc này dưa có vị chua ngọt vừa phải và giòn ngon. Nếu để dưa leo muối lâu quá sẽ rất chua, không còn ngon và mất đi độ giòn vốn có.

Chúc bạn thành công với cách làm dưa leo chua ngọt ăn liền cực đơn giản này nhé!