Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly

Nấu gì hôm nay 27/05/2018 15:52

Cách làm món thạch dưa hấu thơm ngon, đẹp mắt dưới đây không chỉ giúp bạn giải khát mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Dưa hấu là loại trái cây được yêu thích vào mùa hè, không chỉ có công dụng giải khát, làm mát mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe con người.

Chính vì thế, ngoài ăn trực tiếp, các chị em nội trợ còn sáng tạo ra nhiều cách chế biến khác nhau để làm tăng sự hấp dẫn. Trong đó, món thạch dưa hấu với hương vị mới lạ, đẹp mắt được không ít người ưa chuộng.

Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly - Ảnh 1
Thạch dưa hấu là món ăn giải nhiệt hiệu quả những ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nhìn có vẻ cầu kỳ nhưng cách làm thạch dưa hấu lại vô cùng đơn giản và bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà với vài bước sau đây.

Cách làm thạch dưa hấu đơn giản để giải nhiệt mùa hè

Thạch dưa hấu truyền thống

Chuẩn bị:

Dưa hấu: 1 trái (Nên chọn những quả có vỏ nhẵn, các vân hiện rõ ràng và phần cuống phải khô chứng tỏ dưa đã chín).

Bột rau câu: 1 gói

Đường: 100 - 200g

Nước lọc: 200ml

Cách làm:

Bước 1: Bạn rửa sạch dưa hấu đã chuẩn bị rồi bổ làm đôi theo chiều dọc.

Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly - Ảnh 2
Dưa hấu bổ làm đôi, múc hết phần ruột ra và giữ phần vỏ làm khuôn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Dùng muỗng nạo sạch phần ruột dưa hấu để ra một cái tô. Lưu ý: Bạn nên nạo nhẹ tay để tránh làm thủng hay vỡ vỏ dưa.

Bước 3: Phần ruột dưa hấu nhặt bỏ hạt, cho vào ép lấy nước hoặc đổ vào máy sinh tố xay nhuyễn. Sau đó, bạn lọc lấy phần nước dưa hấu qua một rây có mắt nhỏ.

Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly - Ảnh 3
Lọc nước dưa hấu thật kỹ để món thạch đảm bảo thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho bột rau câu vào trong một chiếc tô sạch. Tiếp đến, cho phần đường cát đã chuẩn bị vào trộn đều với bột rau câu.

Bước 5: Đun sôi 200ml nước lọc, cho hỗn hợp bột rau câu và đường vào khuấy tan. Đun nhỏ lửa trong khoảng 3 – 5 phút rồi tắt bếp. Lúc này, bạn sẽ cho phần nước ép dưa hấu vào khuấy cho thật đều.

Bước 6: Chờ cho nước rau câu hơi nguội, bạn dùng muỗng múc phần nước này vào hai vỏ dưa hấu sao cho không bị trào ra ngoài.

Bước 7: Cho phần thạch dưa hấu này vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 tiếng, sau đó đem để vào ngăn mát thêm 1 tiếng nữa là bạn đã có thể thưởng thức.

Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly - Ảnh 4
Chỉ sau vài bước đơn giản, món thạch dưa hấu đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Thạch dưa hấu trái cây

Chuẩn bị:

Dưa hấu: 1 trái

Đu đủ: 1 trái nhỏ

Thơm: 1/2 trái

Kiwi: 2 trái

Thanh long: 1 trái

Bột rau câu giòn: 10g

Bột rau câu dẻo: 10g

Đường: 200g

Nước: 1 lít

Cách làm:

Bước 1: Trái cây (kiwi, thơm, đu đủ, thanh long) gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái thành hạt lựu. Bổ đôi quả dưa hấu, dùng muỗng múc ruột dưa hấu ra ngoài và giữ lại vỏ, phần ruột dưa hấu cũng thái hạt lựu.

Bước 2: Bạn cho tất cả phần trái cây đã thái hạt lựu vào trong vỏ dưa hấu và để vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly - Ảnh 5
Bạn có thể thêm bất kỳ loại trái cây nào khác vào món thạch dưa hấu này - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho 1 lít nước lọc vào nồi, hòa thêm 10g bột rau câu giòn vào khuấy đều. Đun nóng hỗn hợp trên lửa vừa.

Bước 4: Phần bột rau câu dẻo sẽ trộn chung với 200g đường rồi cho vào nồi rau câu giòn đang đun nóng trên bếp. Nấu sôi cho đến khi rau câu nở vừa thì tắt bếp, để nguội bớt.

Bước 5: Cho hỗn hợp rau câu vào miếng dưa hấu, khuấy nhẹ cho tất cả hòa quyện vào nhau. Sau đó, bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh trong 30 phút là dùng được. Lưu ý: Không nên cho rau câu vào lúc còn quá nóng, trái cây sẽ bị mềm và không tươi ngon.

Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly - Ảnh 6
Đổ nước rau câu vào vỏ dưa hấu và cho vào ngăn mát tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet
Cách làm thạch dưa hấu đơn giản, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly - Ảnh 7
Thạch dưa hấu trái cây đẹp mắt và thơm ngon đã sẵn sàng cho cả nhà thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm thạch dưa hấu đơn giản nói trên, chúc các chị em nội trợ thực hiện thành công và nhận được nhiều lời khen từ cả nhà.

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Thạch trái cây là món ăn mát giải nhiệt rất tốt trong những ngày nắng nóng.

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