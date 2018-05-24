Cách làm rau câu cà phê nước cốt dừa ngon lịm tim ai ăn cũng phải khen tấm tắc

Điểm mấu chốt làm nên thành công của món thạch rau câu cafe sữa dừa này là phải làm cách nào cho thạch ngon giòn và phần tách lớp rõ nét, không bị phai màu vào nhau. Thạch rau câu có thể thái nhỏ cho vào các món chè, các đồ uống giải khát, ăn chơi một mình hoặc ăn kèm với nước cốt dừa beo béo.

Cách làm rau câu cà phê nước cốt dừa thơm mát, béo ngậy sẽ giúp cả gia đình có một món ăn giải nhiệt rất tốt trong mùa hè. Đặc biệt là các bé chắc chắn sẽ rất thích thú với cách làm và thành phẩm rau câu giòn nhiều lớp thú vị này đây.

Cách làm thạch rau câu cà phê

Đối với phần thạch cà phê, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

- 10g bột thạch rau câu

- 2 gói cà phê sữa hòa tan

- 1 lít nước

- 200g đường kính trắng

Cách làm:

- Đun sôi 1 lít nước

- Trộn đều bột thạch rau câu, cà phê hòa tan và đường vào trong 1 chiếc bát con

- Sau khi nước sôi, đổ từ từ phần bột đã trộn vào nồi, khuấy đều tay để tan từ từ và không bị vón cục

- Tiếp tục khuấy đều tay trong khoảng 6-8 phút cho bột thạch được đảm bảo tan hết

- Đổ ra khuôn chữ nhật dài hoặc đổ vào các khuôn nhỏ tùy ý

Thạch rau câu cà phê thơm và giòn hấp dẫn - Ảnh: Internet

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Cách làm thạch rau câu cốt dừa

- 5 thìa canh nước cốt dừa đóng lon

- 5g bột thạch rau câu

- 400ml nước

- 100ml sữa tươi

- 150g đường kính trắng

Cách làm:

- Đun sôi phần nước đã chuẩn bị

- Trộn đều bột thạch rau câu và đường trong 1 cái bát con

- Đợi nước sôi thì bạn từ từ đổ phần bột và đường đã trộn vào nồi nước, đồng thời nhanh tay khuấy đều cho bột tan mà không bị vón cục

- Tiếp tục khuấy như nấu thạch cà phê, đợi khoảng 5 phút là bột thạch rau câu sẽ tan hết

- Cuối cùng, bạn đổ sữa tươi và nước cốt dừa vào nồi, khuấy đều khoảng 30 giây cho gần sôi thì tắt bếp

Thạch rau câu cà phê cốt dừa thơm, béo nhưng lại thanh mát rất phù hợp ăn mùa hè - Ảnh: Internet

Công đoạn đổ thạch dừa lên trên thạch cà phê không khó. Bạn thử dùng tay ấn nhẹ lên bề mặt thạch, nếu thạch đã se mặt, tiếp tục thử nghiệm bằng cách dùng 1 que tăm cắm xuống dưới thạch. Nếu rút lên, que tăm còn hơi ướt tức là thạch chưa đủ đông. Còn nếu rút lên que tăm đã ráo tức là thạch đông, bạn có thể đổ tiếp lớp thứ 2 lên trên.

Cứ thế liên tục đổ các lớp thạch chồng lên nhau đến khi hết lượng thạch trong nồi. Để cho thạch nhanh đông hơn, bạn nên cho thạch vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 phút trước khi đổ tiếp lớp nữa. Thạch rau câu sẽ đông hoàn toàn sau khoảng 1-2 giờ, tùy vào loại bột rau câu mà bạn sử dụng.

Bạn có thể ăn thạch rau câu cà phê với nước cốt dừa lon béo ngậy hoặc thái ra cho vào trà sữa, sinh tố uống rất mát và nhai lại giòn giòn, vui miệng. Chúc các bạn thành công!