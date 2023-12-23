Cách làm bingsu xôi xoài thơm ngon lạ miệng cả nhà đều mê

- Sữa đặc 70gram

- Xoài 600gram

- Creamcheese 35gram (kem pho-mai)

- Kem tươi lạnh 70ml (whipping cream 30 – 40% béo)

- Nước 80ml

- Gia vị cơ bản 10gram (đường/muối)

2. Dụng cụ thực hiện

Ảnh minh họa: Internet

Nồi, tô, máy xay sinh tố, que đánh trứng

2.1 Làm đá bào vị xoài

- Xoài gọt vỏ, bỏ hạt. Cho 200gram thịt xoài vào xay nhuyễn.

- Trộn đều xoài vừa xay với sữa tươi không đường, sữa đặc hỗn hợp hòa quyện hoàn toàn vào nhau.

- Chia đều hỗn hợp vào khay đá và để trong tủ đông hoặc ngăn đá tủ lạnh khoảng 3 - 4 giờ cho hỗn hợp đông đá hoàn toàn.

Lưu ý:

- Bước này cần thời gian đông đá khá lâu nên bạn làm sớm bước này nhé (khoảng 3 – 4 giờ).

2.2 Nấu xôi

- Vo sạch nếp. Ngâm nếp với nước khoảng 5 – 6 giờ hoặc qua đêm cho nếp mềm.

- Đổ nếp ra rổ cho ráo nước. Nấu một nồi nước sôi để hấp nếp. Bạn cho nếp vào xửng hấp rồi cho vào nồi, hấp khoảng 20 - 25 phút đến khi nếp chín dẻo mềm thì tắt bếp. Sau khi xôi đã chín, bạn múc ra tô riêng.

- Cho nước cốt dừa, 2 muỗng đường và 1 ít muối vào nồi, đun ở lửa vừa cho đến khi đường tan hết. Đợi đến khi hỗn hợp gần sôi, bạn nếm lại đường cho vừa khẩu vị.

- Đổ từ từ hỗn hợp nước cốt dừa này vào tô xôi, trộn đều tay cho xôi thấm đều nước cốt.

- Dùng giấy bạc hoặc màng bọc thực phẩm đậy kín miệng tô và ủ xôi trong 20 phút.

- Sau 20 phút, bạn mở ra, đảo đều rồi tiếp tục đậy lại để nghỉ thêm 20 phút nữa. Thời gian ủ này sẽ giúp xôi ngấm nước cốt dừa.

- Lưu ý:

+ Hấp khoảng 20 phút, bạn mở nắp nồi, đảo lại cho xôi được chín đều.

+ Tùy vào độ nở của nếp mà bạn ước lượng nước cốt dừa cần dùng. Cho từ từ nước cốt dừa nến khi xôi hơi nhão một chút thì dừng lại.

Ảnh minh họa: Internet

3. Làm kem phô mai

- Cho sữa tươi, bơ, cream cheese, đường, muối vào nồi. Đun trên lửa nhỏ đến khi các nguyên liệu tan hết thì tắt bếp. Sau đó để nguội hỗn hợp.

- Đánh kem tươi đến khi kem bông lên và mềm xốp.

Cho hỗn hợp kem cheese đã nấu để nguội vào trộn đều cùng kem tươi đã đánh bông.

Lưu ý:

- Kem cheese bạn nên để nguội hoàn toàn, nếu không, kem cheese làm cho kem tươi bị chảy. Phần kem này sẽ giúp món ăn thơm ngon hơn, nhưng nếu các bạn không mua được kem cheese thì có thể lược bỏ.

- Bạn không nên đun sôi. Nếu hỗn hợp còn nổi ván, bạn rây lại cho mịn.

4. Làm sốt xoài và sắp xếp nguyên liệu

- Xoài còn lại gọt vỏ, bỏ hạt.

- Cho 250gram thịt xoài vào xay nhuyễn. Phần còn lại xắt hạt lựu.

- Cho xoài xay, 80ml nước và 30 gram đường vào nồi, nấu lửa vừa đến khi hỗn hợp sôi nhẹ thì nêm nếm lại đường cho vừa ngọt, để nguội hỗn hợp để làm thành sốt xoài.

- Khi xoài đã đông thành đá, bạn cho 1/2 phần hỗn hợp xoài vào máy xay sinh tố ở tốc độ cao nhất đến khi đá mịn đều.

- Xếp hỗn hợp xoài đông đá đến khoảng ⅔ ly, dàn đều lên trên 1 lớp xôi, xếp xoài cắt miếng lên trên xôi, tiếp phủ hỗn hợp xoài đông đá xay nhuyễn lên đến khi đầy ly. Phủ kem phomai và rắc hạnh nhân lát lên trên nếu bạn thích nhé!

Lưu ý:

- Phần đá xoài này có thành phần chủ yếu là sữa nên rất mềm và mịn, tuy nhiên lại khá nhanh chảy. Bạn không xay quá lâu, động cơ máy xay nóng sẽ làm đá chảy ra, sẽ không ngon.

5. Thành phẩm

Ảnh minh họa: Internet

Bingsu xôi xoài thơm ngon, béo ngọt, mát lạnh tan nhanh trong miệng thật hấp dẫn trong những ngày hè oi ả như thế này đúng không nào?

Mẹo thực hiện thành công

- Bạn nên sử dụng dừa nạo tươi, sau đó cho thêm một ít nước ấm và dùng khăn hoặc rây vắt lấy nước cốt sẽ ngon hơn nước cốt dừa đóng hộp.

- Để làm Bingsu xôi xoài ngon, bạn chú ý lựa những trái xoài chín cây, còn mới ngon nhé. Bạn có thể tham khảo mẹo chọn xoài ngon ở dưới đây:

+ Quả phải tươi ngon, bề ngoài không bị xây xát

+ Quả chín vàng đều và cầm chắc tay, khi ấn vào, quả không bị nát. Bạn không nên chọn những quả xoài chín quá mềm hoặc quá cứng, phần đầu trái bị teo và nhăn lại.

+ Vỏ xoài mỏng, mịn, căng bóng, đều màu, không bị sần, không bị thâm đen. Xoài chín già và tươi ngon thì phần cuống căng cứng chứ không mềm hay lún xuống.

+ Xoài chín thơm, mùi không hắc.

Chúc các bạn ngon miệng.