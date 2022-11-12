4 loại gia vị "âm thầm" phá hủy gan bếp gia đình Việt nào cũng có

Nấu gì hôm nay 12/11/2022 11:46

Nhiều chị em vẫn sử dụng những loại gia vị này để chế biến món ăn, thế mà không biết rằng chúng là 'thủ phạm' khiến gan bị suy yếu.

Dầu ăn bị biến chất

Dầu ăn là nguyên liệu không thể thiếu trong nhà bếp. Bạn vừa dùng dầu để chiên, xào, vừa dùng để ướp thịt, giúp các thớ thịt tươi ngon, giữ độ ẩm. Nhiều gia đình có thói quen mua dầu ăn số lượng lớn rồi tích trữ ở trong nhà để dùng dần. Việc để dầu ăn quá lâu có thể khiến chúng bị hỏng và biến chất.

Đặc biệt, dầu ăn hỏng có thể sản sinh aflatoxin, một chất gây ung thư hàng đầu đã được WHO cảnh báo. Một vài thí nghiệm chỉ ra rằng, chỉ cần 1mg tích aflatoxin tích lũy trong cơ thể cũng có thể gây ảnh hưởng đến nội tạng, đặc biệt là dẫn đến ung thư gan.

Do đó, bạn chỉ nên mua một lượng dầu vừa đủ với như cầu sử dụng của gia đình, không nên tích trữ quá lâu. Bảo quan dầu ăn ở nơi khô ráo, thoáng mát. Thường xuyên kiểm tra chất lượng của dầu ăn, nếu thấy sự thay đổi bất thường về màu sắc, mùi vị thì tốt nhất không nên dùng.

Nước tương

Nhiều món ăn cần có xì dầu /nước tương để tăng thêm độ tươi ngon nhưng không nên ăn quá nhiều xì dầu.

Nước tương có thành phần chủ yếu là đậu nành lên men, trong quá trình lên men đậu nành chứa nhiều axit amin hơn, có thể xảy ra nitrit, nitrit và thuộc loại chất gây ung thư.

Nếu tăng một lượng lớn vào cơ thể, nó có thể gây tổn thương nội tạng, gây bệnh, ung thư, thậm chí là ung thư gan , ngoài ra nước tương là một loại thực phẩm có hàm lượng muối quá cao. Việc tích tụ quá nhiều muối trong cơ thể có thể gây ức chế quá trình phân chia tế bào gan , tăng độ cứng của gan, gây xơ gan, ảnh hưởng đến sức khỏe.

4 loại gia vị 'âm thầm' phá hủy gan bếp gia đình Việt nào cũng có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia vị

Mặc dù gia vị không cần thiết để nấu nướng nhưng việc thêm gia vị có thể cải thiện mùi vị của thực phẩm rất tốt, điều này khiến nhiều người lựa chọn thêm gia vị để cải thiện mùi vị của thực phẩm khi nấu và nấu canh, tuy gia vị tốt nhưng không phải vậy thích hợp để tiêu thụ thường xuyên, trong đó chủ yếu liên quan đến một chất có trong gia vị - safrole.

Safrole được liệt vào danh sách chất gây ung thư, ăn một lượng ít thì không sao, nhưng sau một thời gian dài, khi sự tích tụ của safrole trong gan tăng lên, gan rất dễ bị tổn thương, thậm chí là ung thư.

Do đó, đừng thêm quá nhiều gia vị, nhớ kiểm soát lượng.

4 loại gia vị 'âm thầm' phá hủy gan bếp gia đình Việt nào cũng có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rượu

Mọi người đều biết rượu gây tổn hại nghiêm trọng cho gan, đặc biệt là rượu có nồng độ cồn cao. Theo các nghiên cứu, chỉ 10% lượng cồn đào thải ra khỏi cơ thể qua mồ hôi, nước tiểu; 90% đi thẳng vào gan.

Cồn và các độc tố có trong rượu sẽ sản sinh ra các chất gây viêm, khiến gan nhiễm độc nặng. Khi đó, gan suy giảm chức năng giải độc nên các bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế bạn không nên sử dụng rượu để chế biến thức ăn.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe gia vị gây hại sức khỏe

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