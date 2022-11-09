Ăn quả trứng cá liệu sẽ nhận được những công dụng gì cho sức khỏe

Món ngon mỗi ngày 09/11/2022 13:14

Ít ai biết được quả trứng cá là một vị thuốc quý để chữa bệnh, cùng tìm hiểu xem chúng mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe nhé!

Phòng ngừa ung thư

Gần đây, có nhiều tin đồn về việc quả trứng cá có thể gây ung thư. Nhưng trên thực tế, loại quả này hoàn toàn không chứa chất gây ung thư mà ngược lại, một số thành phần hợp chất trong quả trứng cá có tác dụng ức chế các loại vi sinh vật có hại gây nhiều bệnh tật và có tác dụng hiệu quả phòng chống bệnh ung thư.

Theo nghiên cứu cho thấy, quả trứng cá có các hợp chất chống oxi hóa. Không chỉ vậy, hợp chất flavonoid trong quả trứng cá có tác dụng ức chế các loại vi sinh vật gây bệnh, hiệu quả trong phòng chống bệnh ung thư.

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Ảnh minh họa: Internet

Kháng khuẩn

Quả trứng cá có chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn mạnh, hàm lượng kháng khuẩn có trong loại quả này đương tương với một lượng nhỏ của kháng sinh tiêu chuẩn. Những kháng khuẩn này thường dùng trong điều trị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn, S.epidermidis, P. vulgaris, K. Rhizophila, C. diphtheriae và các vi khuẩn khác.

Giảm đau cho người bị gout

Gout là một dạng đau đớn do bệnh viêm khớp gây ra bởi sự tích tụ của acid uric trong máu, thường bắt nguồn từ việc tiêu thụ quá nhiều các loại thực phẩm giàu đạm và uống ít nước. Tuy trái trứng cá không thể chữa khỏi bệnh gout, nhưng nếu ăn từ 9-12 trái ba lần một ngày sẽ có tác dụng tốt cho việc điều trị cơn đau...

Cung cấp vitamin C cho cơ thể

Với 100 gram quả trứng cá mỗi ngày, có thể cung cấp cho cơ thể 150mg vitamin C. Qua đó có thể thấy quả trứng cá chứa một hàm lượng vitamin C rất cao, đây là một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống cảm lạnh, ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. 

Dù cho quả trứng cá có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe như trên. Nhưng bất kỳ loại trái cây nào nếu như bị lạm dụng quá nhiều sẽ gây những bất lợi nhất định cho cơ thể. Vì vậy, khi sử dụng nên cân nhắc lượng tiêu thụ sao cho hợp lý để có thể đạt được tối đã những lợi ích mà loại quả này mang lại.

Ăn quả trứng cá liệu sẽ nhận được những công dụng gì cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa

Tăng cường chất chống oxy hóa là một trong những lợi ích của quả trứng cá và lá cây trứng cá. Trái trứng cá và lá chứa nhiều chất chống oxy hóa với hơn 24 hợp chất flavonoid và phenolic cộng với các hợp chất saponin giống như loại được tìm thấy trong trà xanh.

Giảm stress

Những người bị đau đầu nghiêm trọng thường do bị co thắt mạch máu. Trái trứng cá giúp thư giãn các mạch máu, để máu có thể lưu thông bình thường.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe lợi ích của quả trứng cá

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