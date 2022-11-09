Các loại rau quả ăn cùng có thể gây hại cho sức khỏe - tốt nhất không nên kết hợp với nhau

Nấu gì hôm nay 09/11/2022 06:01

Trái cây và rau củ đều chứa nhiều vitamin, dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên vẫn còn nhiều sự kết hợp rau quả với nhau để tạo nên mùi vị độc đáo, thế nhưng nó lại mang nhiều tiềm ẩn về sức khỏe, tốt nhất nên tránh kết hợp rau quả này:

Dưa vàng và chuối

Trong thành phần dinh dưỡng của dưa vàng có chứa hàm lượng cao các ion kali. Trong chuối cũng có chứa rất giàu kali, theo các thử nghiệm, cứ 100gr chuối chứa 283-472 mg kali. Chính vì vậy, người bị suy thận không nên ăn chuối và dưa vàng có hàm lượng kali cao khi bị thiểu niệu, tránh khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Xoài và dứa

Xoài và dứa cũng là các loại trái cây kỵ nhau bạn không nên ăn cùng. Dứa có thể gây tác dụng phụ với da và mạch máu. Xoài chưa chín hoàn toàn có axit uronic gây kích thích niêm mạc da, có thể gây môi miệng sưng đỏ.

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Ảnh minh họa: Internet

Chuối với khoai tây, khoai lang

Khoai tây giàu carbonhydrate, trong khi chuối cũng dồi dào carbonhydrate và đường, không thích hợp với người béo hay người cần kiểm soát lượng tinh bột. Hai thực phẩm này kết hợp cũng có thể khiến cơ thể thừa năng lượng, dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải.

Dưa hấu và bơ

Nếu bạn ăn dưa hấu và bơ không được ăn cùng nhau, có thể gây tiêu chảy và nôn mửa khi ăn cùng nhau. Nguyên nhân là do bơ là loại quả có hàm lượng axit béo cao. Trong khi đó, dưa hấu là loại quả có tính lạnh, ăn hai loại quả này với nhau có thể gây hại đến dạ dày, khó chịu đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy và đau bụng, tiêu chảy.

Lựu và quả mơ

Lựu và mơ đều là loại trái cây giàu đường và protein. Khi ăn lựu và mơ cùng lúc sẽ gây ra các vấn đề liên quan đến dạ dày. Lượng đường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các enzym tiêu hóa protein, làm chậm quá trình tiêu hóa.

Các loại rau quả ăn cùng có thể gây hại cho sức khỏe - tốt nhất không nên kết hợp với nhau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt và củ cải

Cà rốt và củ cải đều rất tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn cùng lúc hai loại rau củ này sẽ khiến giá trị dinh dưỡng bị giảm . Nguyên nhân là củ cải giàu vitamin C, trong khi cà rốt chứa nhiều enzym phân giải vitamin C.

Ngoài củ cải, các loại quả giàu vitamin C khác như cam, ớt cũng không nên ăn cùng cà rốt. Bạn sẽ bị ợ nóng và thậm chí gặp các vấn đề về thận nếu ăn chung hai loại này. Tránh uống sinh tố hoa quả hoặc nước ép trái cây cam kết hợp với cà rốt.

Quả hồng và khoai lang

Tinh bột dồi dào trong khoai lang có tác dụng kích thích dạ dày tiết ra axit, khi gặp chất chát tanin và pectin trong quả hồng sẽ hình thành sỏi dạ dày. Về lâu dài, sỏi có thể khiến cho dạ dày bị viêm loét và xuất huyết.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe rau quả không nên kết hợp

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