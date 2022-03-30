Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 30/03/2022 18:25

Chả giò hải sản giòn rụm, béo ngậy, đậm đà vị thịt tôm

CHẢ GIÒ HẢI SẢN

Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr thịt heo xay nhuyễn 
  • 300gr tôm 
  • 100gr khoai môn 
  • 1 củ cà rốt
  • 10gr nấm mèo khô 
  • 6 cái nấm đông cô tươi 
  • 10gr miến khô 
  • Hành lá 
  • 1 quả trứng gà
Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã! - Ảnh 2

 

Nước quét bánh tráng:

  • 3 muỗng canh nước cốt dừa 
  • 3 muỗng canh giấm 
  • 2 muỗng cafe đường 

Cách làm:

- Rau củ cắt sợi, cắt nhỏ.

- Cho tất cả nguyên liệu vào thau.

 

Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã! - Ảnh 3

 

- Nêm gia vị trộn đều. Trải nhân chả giò ra mâm chia thành nhiều phần bằng nhau.

- Cho các nguyên liệu vào chén khuấy tan.

- Phết hỗn hợp cốt dừa lên bánh tráng đợi cho bánh tráng mềm rồi cho nhân vào gói lại.

 

Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã! - Ảnh 4

 

- Cho chả giò vào nồi chiên không dầu chiên với nhiệt độ 180°c trong 15 phút.

 

Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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