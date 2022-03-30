Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã!

Chả giò hải sản giòn rụm, béo ngậy, đậm đà vị thịt tôm
- Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng!
- Bún mọc sườn chua nước dùng thanh thanh, dịu nhẹ, ấm bụng cho bữa trưa!
CHẢ GIÒ HẢI SẢN
Nguyên liệu:
- 300gr thịt heo xay nhuyễn
- 300gr tôm
- 100gr khoai môn
- 1 củ cà rốt
- 10gr nấm mèo khô
- 6 cái nấm đông cô tươi
- 10gr miến khô
- Hành lá
- 1 quả trứng gà
Nước quét bánh tráng:
- 3 muỗng canh nước cốt dừa
- 3 muỗng canh giấm
- 2 muỗng cafe đường
Cách làm:
- Rau củ cắt sợi, cắt nhỏ.
- Cho tất cả nguyên liệu vào thau.
- Nêm gia vị trộn đều. Trải nhân chả giò ra mâm chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cho các nguyên liệu vào chén khuấy tan.
- Phết hỗn hợp cốt dừa lên bánh tráng đợi cho bánh tráng mềm rồi cho nhân vào gói lại.
- Cho chả giò vào nồi chiên không dầu chiên với nhiệt độ 180°c trong 15 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado