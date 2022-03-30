Tự làm chả giò tại nhà - Giòn tan, chấm kèm nước mắm và cuốn rau sống siêu đã!

Chả giò hải sản giòn rụm, béo ngậy, đậm đà vị thịt tôm

CHẢ GIÒ HẢI SẢN

Nguyên liệu:

300gr thịt heo xay nhuyễn

300gr tôm

100gr khoai môn

1 củ cà rốt

10gr nấm mèo khô

6 cái nấm đông cô tươi

10gr miến khô

Hành lá

1 quả trứng gà

Nước quét bánh tráng:

3 muỗng canh nước cốt dừa

3 muỗng canh giấm

2 muỗng cafe đường

Cách làm:



- Rau củ cắt sợi, cắt nhỏ.

- Cho tất cả nguyên liệu vào thau.

- Nêm gia vị trộn đều. Trải nhân chả giò ra mâm chia thành nhiều phần bằng nhau.

- Cho các nguyên liệu vào chén khuấy tan.

- Phết hỗn hợp cốt dừa lên bánh tráng đợi cho bánh tráng mềm rồi cho nhân vào gói lại.

- Cho chả giò vào nồi chiên không dầu chiên với nhiệt độ 180°c trong 15 phút.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-lam-cha-gio-tai-nha-gion-tan-cham-kem-nuoc-mam-va-cuon-rau-song-sieu-da-459080.html