Trẻ con dễ mê mẩn - Làm ngay món gà rán KFC thôi nào!

Món ngon mỗi ngày 01/03/2022 09:14

Làm gà rán KFC tại nhà cho trẻ mê quên lối về.

GÀ RÁN BẤT BẠI - Ngon như KFC

Trẻ con dễ mê mẩn - Làm ngay món gà rán KFC thôi nào! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gà: 4 cánh + 2 ức
  • 500gr bột mì da dụng
  • 50gr bột bắp
  • 10gr bột nở
  • 42gr bột chiên giòn Aji-Quick
  • 2 quả trứng gà
  • Lá oregano
  • Bột ớt Hàn Quốc
  • 2 muỗng bột tỏi
  • 2 muỗng bột hành
  • 1 muỗng muối
  • 1 muỗng tiêu xay
  • 2/3 lon soda

Cách làm:

  • Bước 1:

- Trộn đều 300gr bột mì, 50gr bột bắp, 10gr bột nở.

- Chia thành 2 bát bột bằng nhau.

  • Bước 2:

- Bát thứ 1 (bột khô): thêm vào bột hành, bột tỏi, bột ớt, tiêu xay, lá oregano.

- Bát bột thứ 2 (bột ướt): thêm vào 2 quả trứng gà, 2/3 lon soda, xíu muối.

  • Bước 3:

- Bát bột thứ 3: 200gr bột mì 

- Gà xát muối rửa sạch ướp bột chiên giòn 30 phút.

- Lăn gà thứ tự theo các bát bột: 3-2-1

- Gà chiên ngập dầu trong khoảng 10-15 phút, tuỳ size, lửa vừa.

 

 

Trẻ con dễ mê mẩn - Làm ngay món gà rán KFC thôi nào! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Trang Ruby

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