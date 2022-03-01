Trẻ con dễ mê mẩn - Làm ngay món gà rán KFC thôi nào!

Làm gà rán KFC tại nhà cho trẻ mê quên lối về.

GÀ RÁN BẤT BẠI - Ngon như KFC Nguyên liệu: Gà: 4 cánh + 2 ức

4 cánh + 2 ức 500gr bột mì da dụng

50gr bột bắp

10gr bột nở

42gr bột chiên giòn Aji-Quick

2 quả trứng gà

Lá oregano

Bột ớt Hàn Quốc

2 muỗng bột tỏi

2 muỗng bột hành

1 muỗng muối

1 muỗng tiêu xay

2/3 lon soda Cách làm: Bước 1: - Trộn đều 300gr bột mì, 50gr bột bắp, 10gr bột nở. - Chia thành 2 bát bột bằng nhau. Bước 2: - Bát thứ 1 (bột khô): thêm vào bột hành, bột tỏi, bột ớt, tiêu xay, lá oregano. - Bát bột thứ 2 (bột ướt): thêm vào 2 quả trứng gà, 2/3 lon soda, xíu muối. Bước 3: - Bát bột thứ 3: 200gr bột mì - Gà xát muối rửa sạch ướp bột chiên giòn 30 phút. - Lăn gà thứ tự theo các bát bột: 3-2-1 - Gà chiên ngập dầu trong khoảng 10-15 phút, tuỳ size, lửa vừa. Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Trang Ruby Đổi gió với món Gà hầm sả mềm 'rệu' - Ăn kèm cơm nóng hay bún đều hợp! Làm gà hầm ăn bổ dưỡng https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-con-de-me-man-lam-ngay-mon-ga-ran-kfc-thoi-nao-452717.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-con-de-me-man-lam-ngay-mon-ga-ran-kfc-thoi-nao-452717.html