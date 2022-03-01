Trẻ con dễ mê mẩn - Làm ngay món gà rán KFC thôi nào!

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GÀ RÁN BẤT BẠI - Ngon như KFC
Nguyên liệu:
- Gà: 4 cánh + 2 ức
- 500gr bột mì da dụng
- 50gr bột bắp
- 10gr bột nở
- 42gr bột chiên giòn Aji-Quick
- 2 quả trứng gà
- Lá oregano
- Bột ớt Hàn Quốc
- 2 muỗng bột tỏi
- 2 muỗng bột hành
- 1 muỗng muối
- 1 muỗng tiêu xay
- 2/3 lon soda
Cách làm:
- Bước 1:
- Trộn đều 300gr bột mì, 50gr bột bắp, 10gr bột nở.
- Chia thành 2 bát bột bằng nhau.
- Bước 2:
- Bát thứ 1 (bột khô): thêm vào bột hành, bột tỏi, bột ớt, tiêu xay, lá oregano.
- Bát bột thứ 2 (bột ướt): thêm vào 2 quả trứng gà, 2/3 lon soda, xíu muối.
- Bước 3:
- Bát bột thứ 3: 200gr bột mì
- Gà xát muối rửa sạch ướp bột chiên giòn 30 phút.
- Lăn gà thứ tự theo các bát bột: 3-2-1
- Gà chiên ngập dầu trong khoảng 10-15 phút, tuỳ size, lửa vừa.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Ruby