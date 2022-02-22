Tonkatsu mềm ẩm giòn rụm bên ngoài - Món ngon Nhật Bản khiến giới trẻ 'điêu đứng'!

Thịt heo chiên xù mềm ẩm ngon nhức nhối
- Tự thưởng cho bản thân một món ngon - Steak bò xốt tiêu xanh thơm cay sẽ là lựa họn hoàn hảo!
- Miến dong xào bò - Món ăn sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng!
Tonkatsu~thịt heo chiên xù kiểu Nhật
Nguyên liệu:
- Thịt heo miếng nạc thái dày miếng to cỡ bàn tay
- Bột mì đa dụng
- 1 1 quả trứng
- Bột chiên xù
- Gia vị: muối, tiêu
Cách làm:
- Đập thịt bằng sóng dao/ chày cho thịt dàn mỏng
- Rắc đều muối tiêu lên 2 mặt thịt để thịt nghỉ tầm 30 phút trong tủ lạnh
- Lấy thịt ra thấm khô hai mặt thịt
- Chuẩn bị 3 khay, 1 khay đổ bột mì, một khay để trứng đánh tan và một khay để bột Panko
- Lăn thịt theo thứ tự bột mì, trứng, bột áo
- Chiên vàng 2 mặt là xong rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Rùa Mập