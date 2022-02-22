Tonkatsu mềm ẩm giòn rụm bên ngoài - Món ngon Nhật Bản khiến giới trẻ 'điêu đứng'!

Món ngon mỗi ngày 22/02/2022 15:02

Thịt heo chiên xù mềm ẩm ngon nhức nhối

Tonkatsu~thịt heo chiên xù kiểu Nhật

Tonkatsu mềm ẩm giòn rụm bên ngoài - Món ngon Nhật Bản khiến giới trẻ 'điêu đứng'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt heo miếng nạc thái dày miếng to cỡ bàn tay
  • Bột mì đa dụng
  • 1 1 quả trứng 
  • Bột chiên xù
  • Gia vị: muối, tiêu

Cách làm:

- Đập thịt bằng sóng dao/ chày cho thịt dàn mỏng 

- Rắc đều muối tiêu lên 2 mặt thịt để thịt nghỉ tầm 30 phút trong tủ lạnh

- Lấy thịt ra thấm khô hai mặt thịt 

- Chuẩn bị 3 khay, 1 khay đổ bột mì, một khay để trứng đánh tan và một khay để bột Panko 

- Lăn thịt theo thứ tự bột mì, trứng, bột áo

 

Tonkatsu mềm ẩm giòn rụm bên ngoài - Món ngon Nhật Bản khiến giới trẻ 'điêu đứng'! - Ảnh 2

 

- Chiên vàng 2 mặt là xong rồi

 

Tonkatsu mềm ẩm giòn rụm bên ngoài - Món ngon Nhật Bản khiến giới trẻ 'điêu đứng'! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Rùa Mập

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