Tonkatsu mềm ẩm giòn rụm bên ngoài - Món ngon Nhật Bản khiến giới trẻ 'điêu đứng'!

Thịt heo chiên xù mềm ẩm ngon nhức nhối

Tonkatsu~thịt heo chiên xù kiểu Nhật

Nguyên liệu:

Thịt heo miếng nạc thái dày miếng to cỡ bàn tay

Bột mì đa dụng

1 1 quả trứng

Bột chiên xù

Gia vị: muối, tiêu

Cách làm:

- Đập thịt bằng sóng dao/ chày cho thịt dàn mỏng

- Rắc đều muối tiêu lên 2 mặt thịt để thịt nghỉ tầm 30 phút trong tủ lạnh

- Lấy thịt ra thấm khô hai mặt thịt

- Chuẩn bị 3 khay, 1 khay đổ bột mì, một khay để trứng đánh tan và một khay để bột Panko

- Lăn thịt theo thứ tự bột mì, trứng, bột áo

- Chiên vàng 2 mặt là xong rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Rùa Mập

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tonkatsu-mem-am-gion-rum-ben-ngoai-mon-ngon-nhat-ban-khien-gioi-tre-dieu-dung-451001.html