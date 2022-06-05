Tôm xào trứng đơn giản nhưng lại dễ gây nghiền!

Món ngon mỗi ngày 05/06/2022 13:03

Chế biến gọn nhẹ, đơn giản, món xào ăn cùng cơm dễ ăn, trẻ con dễ nghiền.

Tôm xào trứng

Tôm xào trứng đơn giản nhưng lại dễ gây nghiền! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 180gr tôm
  • 4 quả trứng gà
  • 1 muỗng canh dầu olive
  • 1 muỗng cafe dầu mè
  • 1 muỗng cafe mè rang
  • Hành lá
  • 1 muỗng cafe hạt nêm/ muối
Tôm xào trứng đơn giản nhưng lại dễ gây nghiền! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng thì cho tôm vào áp chảo cho chín xém cạnh cả 2 mặt tôm.

- Nêm 1 chút xíu muối/ hạt nêm vào rồi lắc đều cho tôm quyện gia vị và có độ xém chảo tạo mùi thơm.

- Đập trứng gà vào bát, nêm dầu mè và chỗ muối/ hạt nêm còn lại vào rồi khuấy đều cho tan trứng và gia vị.

- Để lửa to cho chảo thật nóng. Đổ hỗn hợp trứng vào chảo tôm rồi nhanh tay khuấy nhẹ cho trứng áo đều

- Bày ra đĩa, rắc hạt mè đã rang và hành lá thái nhỏ lên trên rồi thưởng thức thôi.

 

Tôm xào trứng đơn giản nhưng lại dễ gây nghiền! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Nguyen

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