Tôm xào trứng đơn giản nhưng lại dễ gây nghiền!

Chế biến gọn nhẹ, đơn giản, món xào ăn cùng cơm dễ ăn, trẻ con dễ nghiền.

Tôm xào trứng

Nguyên liệu:

180gr tôm

4 quả trứng gà

1 muỗng canh dầu olive

1 muỗng cafe dầu mè

1 muỗng cafe mè rang

Hành lá

1 muỗng cafe hạt nêm/ muối

Cách làm:



- Cho dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng thì cho tôm vào áp chảo cho chín xém cạnh cả 2 mặt tôm.

- Nêm 1 chút xíu muối/ hạt nêm vào rồi lắc đều cho tôm quyện gia vị và có độ xém chảo tạo mùi thơm.

- Đập trứng gà vào bát, nêm dầu mè và chỗ muối/ hạt nêm còn lại vào rồi khuấy đều cho tan trứng và gia vị.

- Để lửa to cho chảo thật nóng. Đổ hỗn hợp trứng vào chảo tôm rồi nhanh tay khuấy nhẹ cho trứng áo đều

- Bày ra đĩa, rắc hạt mè đã rang và hành lá thái nhỏ lên trên rồi thưởng thức thôi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tom-xao-trung-don-gian-nhung-lai-de-gay-nghien-472722.html