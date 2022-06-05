Tôm xào trứng đơn giản nhưng lại dễ gây nghiền!

Chế biến gọn nhẹ, đơn giản, món xào ăn cùng cơm dễ ăn, trẻ con dễ nghiền.
- Cá nục kho cà chua đậm vị, ăn cùng cơm nóng "đánh bay nồi cơm" trong tích tắc
- Làm bát bún dọc mùng ấm bụng bữa sáng!
Tôm xào trứng
Nguyên liệu:
- 180gr tôm
- 4 quả trứng gà
- 1 muỗng canh dầu olive
- 1 muỗng cafe dầu mè
- 1 muỗng cafe mè rang
- Hành lá
- 1 muỗng cafe hạt nêm/ muối
Cách làm:
- Cho dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng thì cho tôm vào áp chảo cho chín xém cạnh cả 2 mặt tôm.
- Nêm 1 chút xíu muối/ hạt nêm vào rồi lắc đều cho tôm quyện gia vị và có độ xém chảo tạo mùi thơm.
- Đập trứng gà vào bát, nêm dầu mè và chỗ muối/ hạt nêm còn lại vào rồi khuấy đều cho tan trứng và gia vị.
- Để lửa to cho chảo thật nóng. Đổ hỗn hợp trứng vào chảo tôm rồi nhanh tay khuấy nhẹ cho trứng áo đều
- Bày ra đĩa, rắc hạt mè đã rang và hành lá thái nhỏ lên trên rồi thưởng thức thôi.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Nguyen