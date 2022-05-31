Combo Cơm - Canh kim chi thịt bò cay nóng hổi - Màu sắc bắt mắt, nhìn là thèm!

Kim chi trữ sẵn, lấy ra chế biến nhanh gọn đã có bữa ăn thịnh soạn rồi
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CƠM CHIÊN KIM CHI
Nguyên liệu:
- 1 quả trứng gà
- 100gr kim chi
- 200gr cơm nguội
- 1/3 muỗng bột ngọt
- 1 muỗng nước tương
- 1/3 muỗng dầu mè
- 1/2 muỗng tương ớt hàn
- 1/3 muỗng tiêu
- 2 muỗng dầu ăn
- Topping: chả cá/ xúc xích/ thịt heo
- Đầu hành boaro/ đầu hành lá
Cách làm:
- Kim chi xắt hạt lựu.
- Đầu hành baro rửa sạch, thái lát chéo.
- Chả cá xắt hạt lựu.
- Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì đập trứng cho vào ốp la rồi gắp ra đĩa.
- Phi thơm hành trên lửa lớn khoảng 30 giây thì cho kim chi + chả cá xắt lựu vào xào khoảng 1 phút.
- Tiếp đến cho 200gr cơm nguội + 1/3 muỗng bột ngọt + 1 muỗng nước tương + 1/3 muỗng dầu mè + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc vào rang thêm 3 phút. Sau đó cho 1/3 muỗng tiêu vào rang thêm 30 giây thì tắt bếp.
- Cho cơm ra đĩa và đặt trứng ốp la lên trên. Thưởng thức khi còn nóng
CANH KIM CHI THỊT BÒ
Nguyên liệu:
- 200gr kim chi
- 80gr thịt bò
- 1/3 muỗng bột ngọt
- 1/2 muỗng muối
- 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc
- 300ml nước lọc
- 1 muỗng dầu ăn
- 1/2 củ hành tây nhỏ
- Đầu hành boaro/ đầu hành lá
Cách làm:
- Kim chi thái miếng vừa ăn.
- Thịt bò rửa sạch, thấm khô, thái lát mỏng
- Hành tây bóc vỏ, thái lát như khi xào.
- Hành baro rửa sạch, thái vát chéo.
- Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì cho hành baro vào phi thơm trên lửa lớn 30 giây thì cho kim chi và hành tây vào xào 2 phút.
- Cho 1/3 muỗng bột ngọt + 1/2 muỗng muối + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc + 300ml nước lọc vào. Đậy nắp đun sôi thì lạ lửa nhỏ đun thêm 5 phút thì cho thịt bò vào nấu thêm 1 phút thì tắt bếp.
- Múc canh ra tô và thưởng thức nóng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy