Combo Cơm - Canh kim chi thịt bò cay nóng hổi - Màu sắc bắt mắt, nhìn là thèm!

- Kim chi xắt hạt lựu.

- Đầu hành baro rửa sạch, thái lát chéo.

- Chả cá xắt hạt lựu.

- Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì đập trứng cho vào ốp la rồi gắp ra đĩa.

- Phi thơm hành trên lửa lớn khoảng 30 giây thì cho kim chi + chả cá xắt lựu vào xào khoảng 1 phút.

- Tiếp đến cho 200gr cơm nguội + 1/3 muỗng bột ngọt + 1 muỗng nước tương + 1/3 muỗng dầu mè + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc vào rang thêm 3 phút. Sau đó cho 1/3 muỗng tiêu vào rang thêm 30 giây thì tắt bếp.

- Cho cơm ra đĩa và đặt trứng ốp la lên trên. Thưởng thức khi còn nóng

CANH KIM CHI THỊT BÒ

Nguyên liệu:

200gr kim chi

80gr thịt bò

1/3 muỗng bột ngọt

1/2 muỗng muối

1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc

300ml nước lọc

1 muỗng dầu ăn

1/2 củ hành tây nhỏ

Đầu hành boaro/ đầu hành lá

Cách làm:



- Kim chi thái miếng vừa ăn.

- Thịt bò rửa sạch, thấm khô, thái lát mỏng

- Hành tây bóc vỏ, thái lát như khi xào.

- Hành baro rửa sạch, thái vát chéo.

- Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì cho hành baro vào phi thơm trên lửa lớn 30 giây thì cho kim chi và hành tây vào xào 2 phút.

- Cho 1/3 muỗng bột ngọt + 1/2 muỗng muối + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc + 300ml nước lọc vào. Đậy nắp đun sôi thì lạ lửa nhỏ đun thêm 5 phút thì cho thịt bò vào nấu thêm 1 phút thì tắt bếp.

- Múc canh ra tô và thưởng thức nóng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy