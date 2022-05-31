Combo Cơm - Canh kim chi thịt bò cay nóng hổi - Màu sắc bắt mắt, nhìn là thèm!

Món ngon mỗi ngày 31/05/2022 08:39

Kim chi trữ sẵn, lấy ra chế biến nhanh gọn đã có bữa ăn thịnh soạn rồi

CƠM CHIÊN KIM CHI

Combo Cơm - Canh kim chi thịt bò cay nóng hổi - Màu sắc bắt mắt, nhìn là thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 

  • 1 quả trứng gà
  • 100gr kim chi
  • 200gr cơm nguội
  • 1/3 muỗng bột ngọt 
  • 1 muỗng nước tương
  • 1/3 muỗng dầu mè
  • 1/2 muỗng tương ớt hàn
  • 1/3 muỗng tiêu
  • 2 muỗng dầu ăn
  • Topping: chả cá/ xúc xích/ thịt heo 
  • Đầu hành boaro/ đầu hành lá

Cách làm:

- Kim chi xắt hạt lựu.

- Đầu hành baro rửa sạch, thái lát chéo.

- Chả cá xắt hạt lựu.

- Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì đập trứng cho vào ốp la rồi gắp ra đĩa.

- Phi thơm hành trên lửa lớn khoảng 30 giây thì cho kim chi + chả cá xắt lựu vào xào khoảng 1 phút.

- Tiếp đến cho 200gr cơm nguội + 1/3 muỗng bột ngọt + 1 muỗng nước tương + 1/3 muỗng dầu mè + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc vào rang thêm 3 phút. Sau đó cho 1/3 muỗng tiêu vào rang thêm 30 giây thì tắt bếp.

- Cho cơm ra đĩa và đặt trứng ốp la lên trên. Thưởng thức khi còn nóng

 

CANH KIM CHI THỊT BÒ

 

Combo Cơm - Canh kim chi thịt bò cay nóng hổi - Màu sắc bắt mắt, nhìn là thèm! - Ảnh 2
 

 

Nguyên liệu:

  • 200gr kim chi
  • 80gr thịt bò
  • 1/3 muỗng bột ngọt
  • 1/2 muỗng muối
  • 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc
  • 300ml nước lọc
  • 1 muỗng dầu ăn
  • 1/2 củ hành tây nhỏ
  • Đầu hành boaro/ đầu hành lá

Cách làm:

- Kim chi thái miếng vừa ăn.

- Thịt bò rửa sạch, thấm khô, thái lát mỏng

- Hành tây bóc vỏ, thái lát như khi xào.

- Hành baro rửa sạch, thái vát chéo.

- Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì cho hành baro vào phi thơm trên lửa lớn 30 giây thì cho kim chi và hành tây vào xào 2 phút.

- Cho 1/3 muỗng bột ngọt + 1/2 muỗng muối + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc + 300ml nước lọc vào. Đậy nắp đun sôi thì lạ lửa nhỏ đun thêm 5 phút thì cho thịt bò vào nấu thêm 1 phút thì tắt bếp.

- Múc canh ra tô và thưởng thức nóng

 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy

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