Tôm chiên tỏi sentosa - Hấp dẫn, thơm ngon không tưởng!

Tôm sú giòn tươi ngọt thịt, chiên với tỏi phi thơm nức mũi... ăn mãi vẫn thèm.

TÔM CHIÊN TỎI SENTOSA

Nguyên liệu:

Tôm sú

2 củ tỏi

2 nhánh hành tím, hành lá

1 nhánh gừng

Ớt đỏ, ớt bột cay

Gia vị: muối, đường, dầu ăn

Cách làm:



- Tôm rửa sạch, bổ dọc sống lưng sâu vào 2/3 thịt, sau đó xát muối vào bên trong thịt tôm ướp 20-30 phút trong tủ lạnh.

- Tỏi bóc vỏ băm/ xay nhuyễn, sau đó đem đi chiên vàng giòn.

- Hành củ, gừng băm nhuyễn, hành lá, ớt thái nhỏ

- Tôm rán chín đều 2 mặt, cho ra đĩa

- Cho 1 chút dầu ăn vào chảo - hành tím - gừng băm vào xào đến khi chuyển qua màu vàng hơi đậm chút. Đổ tôm rán vào chảo, thêm 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, rắc ớt bột vào. Cho hết tỏi phi vào đảo tầm 1 phút tắt bếp sau đó bày ra đĩa

- Bày tôm lên đĩa, rắc ớt tươi và hành lá sau cùng để trang trí cho đẹp mắt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Hoai Thuong

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