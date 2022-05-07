Tôm chiên tỏi sentosa - Hấp dẫn, thơm ngon không tưởng!

Tôm sú giòn tươi ngọt thịt, chiên với tỏi phi thơm nức mũi... ăn mãi vẫn thèm.
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TÔM CHIÊN TỎI SENTOSA
Nguyên liệu:
- Tôm sú
- 2 củ tỏi
- 2 nhánh hành tím, hành lá
- 1 nhánh gừng
- Ớt đỏ, ớt bột cay
- Gia vị: muối, đường, dầu ăn
Cách làm:
- Tôm rửa sạch, bổ dọc sống lưng sâu vào 2/3 thịt, sau đó xát muối vào bên trong thịt tôm ướp 20-30 phút trong tủ lạnh.
- Tỏi bóc vỏ băm/ xay nhuyễn, sau đó đem đi chiên vàng giòn.
- Hành củ, gừng băm nhuyễn, hành lá, ớt thái nhỏ
- Tôm rán chín đều 2 mặt, cho ra đĩa
- Cho 1 chút dầu ăn vào chảo - hành tím - gừng băm vào xào đến khi chuyển qua màu vàng hơi đậm chút. Đổ tôm rán vào chảo, thêm 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, rắc ớt bột vào. Cho hết tỏi phi vào đảo tầm 1 phút tắt bếp sau đó bày ra đĩa
- Bày tôm lên đĩa, rắc ớt tươi và hành lá sau cùng để trang trí cho đẹp mắt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tran Hoai Thuong