Sáng nay ăn gì: Cháo sườn Đài Loan đậm vị, bổ dưỡng siêu ngon!

Sườn ninh mềm, gan xào đậm đà lạ miệng. Ăn với cháo siêu hấp dẫn
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CHÁO SƯỜN NGÔ ĐÀI LOAN
Nguyên liệu:
- 0.5kg xương cục
- 1 cup gạo tấm
- 300gr sườn non
- 200gr gan heo
- 1 bắp ngô
- Gia vị: nước mắm, tiêu, bột ngô, dầu hào, nước tương, tương ớt, tương cà, sốt tiêu đen
Cách làm:
- Phần cháo:
- Xương cục chần qua rồi rửa sạch lại. Cho vào nồi áp suất hầm 25 phút. Nêm nếm gia vị cho đậm đà
- Ngâm gạo 15 phút
- Xương hầm được thì chắt lấy nước xương ra nấu cháo. Ngô tách hạt, dùng lõi ngô nấu cháo cho ngọt
- Phần sườn:
- Sườn rửa sạch ướp với hạt tiêu và nước tương
- Phi thơm hành rồi cho sườn vào đảo. Đảo xém 1 chút cho thơm
- Thêm vào 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng canh xốt tiêu đen rồi tiếp tục đảo
- Thêm nước đầy nồi rồi ninh sườn khoảng 1 tiếng 20 phút
- Phần gan:
- Gan rửa sạch thái mỏng rồi ngâm sữa tươi 15 phút để khử độc khử tanh
- Ướp gan cùng hạt tiêu, nước mắm, 1 muỗng canh bột bắp.
- Pha xốt: 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà và 1 muỗng cafe đường.
- Phi thơm hành rồi cho gan vào xào nhanh tay. Cho thêm 1 xíu nước lọc
- Xào chừng 2 phút thì đổ xốt vào đảo đều, xào chín rồi tắt bếp.
- Trình bày:
- Dọn cháo nóng và gan xào ra dùng ngay
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vân Hà Hoàng