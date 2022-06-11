Sáng nay ăn gì: Cháo sườn Đài Loan đậm vị, bổ dưỡng siêu ngon!

Sườn ninh mềm, gan xào đậm đà lạ miệng. Ăn với cháo siêu hấp dẫn

CHÁO SƯỜN NGÔ ĐÀI LOAN

Nguyên liệu:

0.5kg xương cục

1 cup gạo tấm

300gr sườn non

200gr gan heo

1 bắp ngô

Gia vị: nước mắm, tiêu, bột ngô, dầu hào, nước tương, tương ớt, tương cà, sốt tiêu đen

Cách làm:



Phần cháo:

- Xương cục chần qua rồi rửa sạch lại. Cho vào nồi áp suất hầm 25 phút. Nêm nếm gia vị cho đậm đà

- Ngâm gạo 15 phút

- Xương hầm được thì chắt lấy nước xương ra nấu cháo. Ngô tách hạt, dùng lõi ngô nấu cháo cho ngọt

Phần sườn:

- Sườn rửa sạch ướp với hạt tiêu và nước tương

- Phi thơm hành rồi cho sườn vào đảo. Đảo xém 1 chút cho thơm

- Thêm vào 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng canh xốt tiêu đen rồi tiếp tục đảo

- Thêm nước đầy nồi rồi ninh sườn khoảng 1 tiếng 20 phút

Phần gan:

- Gan rửa sạch thái mỏng rồi ngâm sữa tươi 15 phút để khử độc khử tanh

- Ướp gan cùng hạt tiêu, nước mắm, 1 muỗng canh bột bắp.

- Pha xốt: 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà và 1 muỗng cafe đường.

- Phi thơm hành rồi cho gan vào xào nhanh tay. Cho thêm 1 xíu nước lọc

- Xào chừng 2 phút thì đổ xốt vào đảo đều, xào chín rồi tắt bếp.

Trình bày:

- Dọn cháo nóng và gan xào ra dùng ngay

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Vân Hà Hoàng

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