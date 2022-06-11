Sáng nay ăn gì: Cháo sườn Đài Loan đậm vị, bổ dưỡng siêu ngon!

Món ngon mỗi ngày 11/06/2022 07:39

Sườn ninh mềm, gan xào đậm đà lạ miệng. Ăn với cháo siêu hấp dẫn

CHÁO SƯỜN NGÔ ĐÀI LOAN

Sáng nay ăn gì: Cháo sườn Đài Loan đậm vị, bổ dưỡng siêu ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.5kg xương cục 
  • 1 cup gạo tấm 
  • 300gr sườn non 
  • 200gr gan heo
  • 1 bắp ngô
  • Gia vị: nước mắm, tiêu, bột ngô, dầu hào, nước tương, tương ớt, tương cà, sốt tiêu đen

Cách làm:

  • Phần cháo:

- Xương cục chần qua rồi rửa sạch lại. Cho vào nồi áp suất hầm 25 phút. Nêm nếm gia vị cho đậm đà

- Ngâm gạo 15 phút

- Xương hầm được thì chắt lấy nước xương ra nấu cháo. Ngô tách hạt, dùng lõi ngô nấu cháo cho ngọt

  • Phần sườn:

- Sườn rửa sạch ướp với hạt tiêu và nước tương

- Phi thơm hành rồi cho sườn vào đảo. Đảo xém 1 chút cho thơm

- Thêm vào 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng canh xốt tiêu đen rồi tiếp tục đảo

- Thêm nước đầy nồi rồi ninh sườn khoảng 1 tiếng 20 phút

 

Sáng nay ăn gì: Cháo sườn Đài Loan đậm vị, bổ dưỡng siêu ngon! - Ảnh 2

 

  • Phần gan:

- Gan rửa sạch thái mỏng rồi ngâm sữa tươi 15 phút để khử độc khử tanh

- Ướp gan cùng hạt tiêu, nước mắm, 1 muỗng canh bột bắp. 

- Pha xốt: 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà và 1 muỗng cafe đường. 

 

Sáng nay ăn gì: Cháo sườn Đài Loan đậm vị, bổ dưỡng siêu ngon! - Ảnh 3

 

- Phi thơm hành rồi cho gan vào xào nhanh tay. Cho thêm 1 xíu nước lọc

- Xào chừng 2 phút thì đổ xốt vào đảo đều, xào chín rồi tắt bếp. 

  • Trình bày:

- Dọn cháo nóng và gan xào ra dùng ngay

 

Sáng nay ăn gì: Cháo sườn Đài Loan đậm vị, bổ dưỡng siêu ngon! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Vân Hà Hoàng

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