Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cua đầy ắp, thơm nức mũi

Món ngon mỗi ngày 16/06/2022 07:00

Thịt cua ngọt tươi, nấu bánh canh sệt sệt, siêu đã

BÁNH CANH CHẢ CUA

Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cua đầy ắp, thơm nức mũi - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250 gr thịt đùi heo/ ba chỉ
  • 200gr thịt cua
  • 250gr tôm sú
  • 250gr giò sống / chả cua
  • 150gr nấm rơm
  • 100gr hành lá + ngò rí 
  • 2kg bánh canh bột gạo
  • 4 củ hành tím
  • Ngò rí
  • 1 chén bột năng
  • Dầu màu điều, gia vị: nước mắm, muối, đường, tiêu, dầu ăn

Cách làm:

  • Nước dùng:

- Luộc cua và tôm, hành tím đập dập luộc cùng cho thơm. Ngò rí rửa sạch phần rễ, đập dập rồi cùng cho vào nồi nước lèo đun để làm tăng mùi thơm.

- Chín vớt ra gỡ thịt cua, tôm thì bóc vỏ để riêng

- Vỏ và nước luộc cho vào xay và lọc xác

- Lấy một phần nước luộc để ninh chân giò heo, thịt vai/ ba chỉ có cả mỡ bì. Nêm nếm đường, hạt nêm vừa ăn.

- Đun sôi dầu ăn rồi thả điều vào

- Cho thêm ít bột năng đã pha với nước đổ từ từ cho nước dùng hơi sánh nhẹ

  • Topping:

- Phi hành tỏi lên xào qua nấm rơm và tôm, thêm gia vị vừa ăn. Tôm gắp riêng, nấm rơm cho vào nồi nước dùng cho đậm đà.

- Chả cua thả vào nước dùng 2 phút. 

- Tôm, thịt cua gỡ ra, trứng cút luộc, chân giò, thịt heo 

  • Trình bày:

- Cho bánh canh vào trước, rồi bày thịt, tôm, thịt cua, chả cua lên trên, hành lá.

 

Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cua đầy ắp, thơm nức mũi - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Bao Anh Pham Thi

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