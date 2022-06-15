Sáng nay ăn gì: Làm Pasta bò băm cho trẻ, ngon lẹ, đủ dinh dưỡng!

Xốt phô mai

Sữa tươi

Cà chua băm

Xốt cà

Ngò rí, hành lá băm

Hành tây thái hạt lựu

Cà chua bi

Tỏi băm

Gia vị

Cách làm:

Sơ chế nguyên liệu:

- Bò băm trộn với 1 muỗng café hạt nêm + ½ muỗng café tiêu đen + ½ muỗng café đường + ½ muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café bột mì. Trộn đều cho hỗn hợp thấm gia vị rồi vo thành viên tròn, mang hấp trong 8 phút ở lửa lớn.

- Pasta luộc nước sôi trong 12 phút, vớt ra để ráo.

Làm xốt kem:

- Pha 100ml sữa tươi với 50ml xốt phô mai + 1 muỗng café muối + 1 muỗng café đường + 2 muỗng café hạt nêm. Khuấy đều hỗn hợp cho sôi lăn tăn trên lửa nhỏ.

Trộn Pasta:

- Cho ½ muỗng canh dầu ăn vào chảo, đảo tỏi băm cho vừa thơm thì cho bò viên đã chín vào đảo sơ. Tiếp theo cho hỗn hợp xốt kem vào rim thêm 5 phút cho thấm vào bò viên.

- Tiếp tục cà chua băm nhuyễn và 75ml xốt cà vào tiếp tục đảo đều trong 3 phút.

- Cho cà chua bi, hành tây cắt hạt lựu vào rim đến khi vừa mềm thì cho pasta vào, trộn đều.

- Phủ ngò rí và hành lá lên, đảo đều rồi tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân