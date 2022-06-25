Sắn nướng thơm nức mũi - Xế chiều tan tầm, làm ngay chiếc bánh nóng hổi thôi!

Sắn giã nhuyễn, vo viên và áo chảo thơm phức
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BÁNH SẮN NƯỚNG TUỔI THƠ
Nguyên liệu:
- Sắn
- Đậu xanh
- Dừa nạo sợi
- Mè trắng
- Gia vị: Đường, muối
Cách làm:
- Sắn lột vỏ, thêm xíu muối cho vào nồi hấp chín
- Đậu xanh rửa sạch, ngâm rồi đồ lên
- Mè rửa sạch, rang thơm
- Tách phần xơ sắn ra rồi cho vào máy đánh nhuyễn, làm tương tự với đỗ xanh
- Nếu không có máy thì đem tán nhuyễn đậu bằng thìa, còn sắn dùng chày giã nhuyễn
- Nhân bánh: trộn dừa, đậu xanh, đường
- Vo viên nhân bánh cho vào vỏ bánh sắn, nặn hơi dẹt dẹt, lăn qua lớp vừng
- Cho bánh lên áp chảo 2 mặt/ nướng trong nồi chiên không dầu khoảng 10 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Lan Anh