Sắn nướng thơm nức mũi - Xế chiều tan tầm, làm ngay chiếc bánh nóng hổi thôi!

Sắn giã nhuyễn, vo viên và áo chảo thơm phức

BÁNH SẮN NƯỚNG TUỔI THƠ

Nguyên liệu:

Sắn

Đậu xanh

Dừa nạo sợi

Mè trắng

Gia vị: Đường, muối

Cách làm:



- Sắn lột vỏ, thêm xíu muối cho vào nồi hấp chín

- Đậu xanh rửa sạch, ngâm rồi đồ lên

- Mè rửa sạch, rang thơm

- Tách phần xơ sắn ra rồi cho vào máy đánh nhuyễn, làm tương tự với đỗ xanh

- Nếu không có máy thì đem tán nhuyễn đậu bằng thìa, còn sắn dùng chày giã nhuyễn

- Nhân bánh: trộn dừa, đậu xanh, đường

- Vo viên nhân bánh cho vào vỏ bánh sắn, nặn hơi dẹt dẹt, lăn qua lớp vừng

- Cho bánh lên áp chảo 2 mặt/ nướng trong nồi chiên không dầu khoảng 10 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Lan Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/san-nuong-thom-nuc-mui-xe-chieu-tan-tam-lam-ngay-chiec-banh-nong-hoi-thoi-478635.html