Sắn nướng thơm nức mũi - Xế chiều tan tầm, làm ngay chiếc bánh nóng hổi thôi!

Món ngon mỗi ngày 25/06/2022 13:30

Sắn giã nhuyễn, vo viên và áo chảo thơm phức

BÁNH SẮN NƯỚNG TUỔI THƠ

Sắn nướng thơm nức mũi - Xế chiều tan tầm, làm ngay chiếc bánh nóng hổi thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Sắn
  • Đậu xanh
  • Dừa nạo sợi 
  • Mè trắng
  • Gia vị: Đường, muối

Cách làm:

- Sắn lột vỏ, thêm xíu muối cho vào nồi hấp chín

- Đậu xanh rửa sạch, ngâm rồi đồ lên

- Mè rửa sạch, rang thơm

- Tách phần xơ sắn ra rồi cho vào máy đánh nhuyễn, làm tương tự với đỗ xanh

- Nếu không có máy thì đem tán nhuyễn đậu bằng thìa, còn sắn dùng chày giã nhuyễn

- Nhân bánh: trộn dừa, đậu xanh, đường 

 

Sắn nướng thơm nức mũi - Xế chiều tan tầm, làm ngay chiếc bánh nóng hổi thôi! - Ảnh 2

 

- Vo viên nhân bánh cho vào vỏ bánh sắn, nặn hơi dẹt dẹt, lăn qua lớp vừng

- Cho bánh lên áp chảo 2 mặt/ nướng trong nồi chiên không dầu khoảng 10 phút

 

Sắn nướng thơm nức mũi - Xế chiều tan tầm, làm ngay chiếc bánh nóng hổi thôi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Lan Anh

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