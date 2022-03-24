Phá cách món cơm chiên Hến siêu cay - Ăn muỗng nào là 'tê cay' muỗng nấy!

Hến xào thơm nức mũi, ăn với cơm chiên mới ra lò nóng hổi

CƠM CHIÊN HẾN SIÊU CAY

Nguyên liệu:

250gr ruột hến luộc sẵn

Sả băm

Ớt băm

Tỏi băm

Cơm trắng

Hành ngò

Gia vị

Bột ớt

Cách làm:

Trộn cơm:

- Trộn cơm trắng với 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café đường + 1 muỗng tiêu đen + 2 muỗng cafe dầu mè + 2 muỗng cafe bột ớt + 3 muỗng cafe nước tương.

- Bóp đều cho hạt cơm tơi xốp và để nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh trong 10 phút.

Xào hến:

- Bắt chảo dầu rồi đợi dầu nóng già, cho một ít tỏi băm cháy cho dậy mùi thơm thì cho hến vào xào với sả băm, ớt băm cùng 4 muỗng café nước tương + 2 muỗng café dầu hàu + 1 muỗng café tiêu đen + 1 muỗng café đường.

- Xào hến trong 5 phút ở lửa to rồi tắt bếp.

Chiên cơm:

- Bắt 1 chảo mới rồi cho dầu vào, đợi dầu nóng già thì cho tỏi vào cháy cho thơm thì cho cơm đã trộn vào chiên trong 5 phút.

Trang trí món ăn:

- Cho cơm vào dĩa rồi cho phần hến xào lên trên, sau đó trang trí ít ngò rí và hành, giờ thì thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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