Phá cách món cơm chiên Hến siêu cay - Ăn muỗng nào là 'tê cay' muỗng nấy!

Món ngon mỗi ngày 24/03/2022 11:12

Hến xào thơm nức mũi, ăn với cơm chiên mới ra lò nóng hổi

CƠM CHIÊN HẾN SIÊU CAY

Phá cách món cơm chiên Hến siêu cay - Ăn muỗng nào là 'tê cay' muỗng nấy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250gr ruột hến luộc sẵn
  • Sả băm
  • Ớt băm
  • Tỏi băm
  • Cơm trắng 
  • Hành ngò
  • Gia vị
  • Bột ớt
Phá cách món cơm chiên Hến siêu cay - Ăn muỗng nào là 'tê cay' muỗng nấy! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Trộn cơm:

- Trộn cơm trắng với 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café đường + 1 muỗng tiêu đen + 2 muỗng cafe dầu mè + 2 muỗng cafe bột ớt + 3 muỗng cafe nước tương.

- Bóp đều cho hạt cơm tơi xốp và để nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh trong 10 phút.

  • Xào hến:

- Bắt chảo dầu rồi đợi dầu nóng già, cho một ít tỏi băm cháy cho dậy mùi thơm thì cho hến vào xào với sả băm, ớt băm cùng 4 muỗng café nước tương + 2 muỗng café dầu hàu + 1 muỗng café tiêu đen + 1 muỗng café đường.

- Xào hến trong 5 phút ở lửa to rồi tắt bếp.

  • Chiên cơm:

- Bắt 1 chảo mới rồi cho dầu vào, đợi dầu nóng già thì cho tỏi vào cháy cho thơm thì cho cơm đã trộn vào chiên trong 5 phút.

  • Trang trí món ăn:

- Cho cơm vào dĩa rồi cho phần hến xào lên trên, sau đó trang trí ít ngò rí và hành, giờ thì thưởng thức thôi

 

Phá cách món cơm chiên Hến siêu cay - Ăn muỗng nào là 'tê cay' muỗng nấy! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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